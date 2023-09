Prijzen van Jupiler Pro League op tv gaan omhoog: wanneer precies? En waar ben je het voordeligst af?

Informati­ca­pan­ne legt bijna alle Toyo­ta-fabrieken in Japan stil

De Japanse autobouwer Toyota kampt met problemen in 12 van de 14 fabrieken in eigen land. Een woordvoerder van de fabrikant meldt dinsdagochtend dat een storing in het bestelsysteem voor onderdelen voor de problemen zorgt. “Op dit moment geloven wij niet dat er sprake is van een cyberaanval”, aldus de woordvoerster.