PREVIEW. iPhone SE vanaf nu te koop: dit zijn onze eerste indrukken

smartphonesVanaf nu kan je voor 529 euro de nieuwste Apple-smartphone in huis halen. We passeerden langs de Apple Store in Brussel om de iPhone SE in het knalrood op te pikken. Dit is ons voorlopige verdict van deze nieuwe telefoon in een oud jasje.

De iPhone SE is de goedkoopste smartphone die je momenteel als nieuw bij Apple kan kopen. Voor 529 euro krijg je een telefoon die eruitziet als de iPod Touch en iPhone 8 van weleer. Het design van de iPhone SE uit 2020 is namelijk behouden en die was toen al wat aan de verouderde kant.

Volledig scherm Het scherm van de iPhone SE wordt geflankeerd door twee grote schermranden, met onderaan de vingerafdrukscanner. © Yorick Dupon

Resultaat is dus een smartphone die licht, dun en compact is, maar tegelijkertijd een erg klein scherm heeft naar de standaarden van vandaag. Dat is onder andere te wijten aan de vingerafdrukscanner waarmee je de iPhone SE ontgrendelt.

Wél modern is de processor. In de iPhone SE vind je namelijk exact dezelfde rekenkracht als bij de iPhones 13 die in de herfst van vorig jaar werden aangekondigd. Dat viel op tijdens het instellen van het toestel: dat ging vliegensvlug.

Volledig scherm Slechts één camera aan de achterkant van de iPhone SE. © Yorick Dupon

Daarnaast zijn de animaties van iOS ook heerlijk vloeiend. Op dit kleine scherm is het moeilijk om de hoge ververssnelheid te missen die bij Android-telefoons van dezelfde prijs wél aanwezig is.

Zo’n 120 Hz-scherm zou toch ten koste gaan van de batterijduur. Die hebben we nog niet kunnen testen voor dit artikel, maar we weten wel dat de capaciteit iets hoger ligt ten opzichte van de iPhone SE van 2020. Toen waren we best tevreden over de batterij, dus dat belooft goeds voor het model van dit jaar.

Volledig scherm Een foto van ons kantoorgebouw getrokken met de iPhone SE. © Yorick Dupon

In tegenstelling tot zowat alle smartphones tegenwoordig heeft de iPhone SE slechts één camera aan de achterkant. Dat zorgt er meteen voor dat je minder mogelijkheden hebt qua fotograferen. Gebouwen of landschappen op de gevoelige plaat vastleggen voelt daardoor snel beperkt. De resultaten zijn wel op het eerste zicht goed. Al was de test nog niet uitgebreid genoeg om een conclusie te trekken. Daarvoor zijn foto’s in de duisternis nodig.

Samengevat ziet het ernaar uit dat de iPhone SE minder een schot in de roos is voor Apple dan twee jaar geleden. Wat je tegenwoordig kan krijgen voor zo’n 500 euro bij Android-merken als Samsung en Xiaomi is dan ook een pak beter. Alleen al het kleine scherm van deze telefoon is een doorn in het oog. Bovendien is de vraag of de iPhone SE de vergelijking doorstaat met de iPhone 11, die Apple nog steeds verkoopt voor 589 euro. Het antwoord lees je volgende week op HLN.

De iPhone SE is vanaf 18 maart te koop vanaf 529 euro.

