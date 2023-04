Pizza bestellen, comments plaatsen en autorijden: hoe we al jaren AI trainen zonder het zelf te beseffen

Oost-Vla­ming ‘beveiligt’ dure Lamborghi­ni met camera, maar maakt het dieven onbewust wel héél makkelijk

In onze reeks bewakingscamera’s die waarschijnlijk niet openbaar mogen staan bekijken we vandaag een carport met daaronder een dure Lamborghini. Het gaat om een locatie in Oost-Vlaanderen. De camera is er geplaatst om de auto en leveranciers voor het bedrijf in de gaten te houden, maar dat iedereen mee kan kijken wist de eigenaar niet.