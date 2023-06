“Peperduur, maar voor onze sector is dit een iPhone-moment”: kenner fileert Apple-bril en legt uit waarom hij die toch zou kopen

Een goede geluidsinstallatie, televisie én Mac kosten ook veel geld. En dus vraagt Apple voor de Vision Pro liefst 3.500 dollar. Doe daar in euro nog maar een smak bovenop. De bril kan kort samengevat apps zoals Disney+ of je webbrowser in de woonkamer projecteren. “We wisten dat hij duur zou zijn, maar hier schrik ik zelf toch ook van”, zegt AR/VR-kenner Dirk Van Welden. Wat vindt hij van de bril, waarom is die zo duur en waarom zou je die (niet) moeten kopen?