Paar oude sandalen van Steve Jobs brengt recordbedrag op bij veiling

Op een veiling in New York is een recordbedrag neergeteld voor een paar versleten sandalen. De sandalen, die toebehoorden aan niemand minder dan Steve Jobs, zijn volgens veilinghuis Julien’s Auctions verkocht voor bijna 220.000 dollar (omgerekend zo’n 210.000 euro). “De hoogste prijs ooit betaald voor een paar sandalen”, aldus het veilinghuis.

De oprichter van Apple droeg de bruine suède Birkenstocks in het midden van de jaren 70. “Op het voetbed van kurk en jute is nog altijd duidelijk de afdruk van de voeten van Steve Jobs te zien”, aldus het veilinghuis in een beschrijving van het schoeisel op de website.

De verkoop was onderdeel van de Idols & Icons Rock N’ Roll veiling in het Hard Rock Café in New York. Daar werden in totaal zo'n 1.500 eigendommen van vooral, al dan niet nog levende, muzieklegendes aangeboden, zoals een gitaar die Kurt Cobain (Nirvana) kapot sloeg tijdens een optreden, een haarstukje van zangeres Amy Winehouse en een paar laarzen van Lady Gaga.

Volledig scherm © AP

De verwachting was dat de sandalen van Steve Jobs zo’n 60.000 dollar zouden opbrengen, maar de uiteindelijke verkoopprijs was met 218.750 dollar (209.507 euro) nog veel hoger. De naam van de koper is niet bekendgemaakt.

Steve Jobs richtte in 1976 samen met Steve Wozniak Apple op in het huis van Jobs’ ouders in Los Altos, Californië. In 2013 werd het pand door de Los Altos Historical Commission uitgeroepen tot een historisch monument. Jobs stierf in 2011 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

