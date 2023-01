Overstappen van Android naar iPhone (of andersom) zonder dataverlies: zo doe je dat

Gefeliciteerd met je nieuwe smartphone! Overstappen van Android naar iOS (of andersom) is leuk en spannend, maar het kan ook stressvol zijn. Hoe neem je bijvoorbeeld agenda-afspraken, contacten en foto’s mee? En kun je ook WhatsAppgesprekken meeverhuizen? In dit artikel leggen we uit hoe je zonder dataverlies de overstap maakt.

Maak altijd een reservekopie

Een goed begin is het halve werk. Maak daarom een grondige reservekopie van je oude toestel. Deze back-up bevat persoonlijke instellingen, agenda-afspraken, foto’s en meer.



Dit begint op de iPhone bij de Instellingen-app. Tik op je naam bovenaan, kies ‘iCloud’ en selecteer ‘iCloud-reservekopie’. Druk vervolgens op ‘Maak nu reservekopie’ en wacht tot de reservekopie is afgerond. Android-bezitters drukken in de Instellingen-app op ‘Google’, ‘Back-up’ en dan ‘Nu back-up maken’.

Verder is het verstandig om het overstapproces met volle batterijen te beginnen, want je wil niet dat een van de smartphones halverwege energie tekortkomt en uitvalt. Nog beter: sluit beide toestellen aan op het stopcontact tijdens het overzetten.

Tot slot: zet de nieuwe telefoon aan, maar begin nog niet met instellen. Dit stappenplan werkt namelijk het best als het toestel vers uit de doos komt.

Van iOS naar Android

Wie van iOS naar Android overstapt, heeft de Switch to Android-app van Google nodig. Deze werkt heel simpel en kan onder meer contacten, foto’s en agenda’s kopiëren. Belangrijk: log op de Android-telefoon in met hetzelfde Google-account dat je op de iPhone gebruikt.



Check? Zet de Android-telefoon aan, tik op ‘Starten’ en maak verbinding met het wifi-netwerk. Geef aan dat je gegevens vanaf een iPhone wil kopiëren en koppel de twee telefoons met een usb-kabeltje. Je kunt ook draadloos bestanden overzetten, maar dit duurt langer.

Vervolgens is het tijd om te kiezen wat je meeverhuist. Denk aan persoonlijke instellingen, sms’jes en foto’s. Ook veel apps kunnen overgezet worden, mits er een Android-versie beschikbaar is. Zodra alles aangevinkt is, is het een kwestie van geduld hebben en wachten totdat het overzetten is voltooid.

Googles methode werkt met alle Android-telefoons, maar Samsung heeft ook zijn eigen overstap-app: Smart Switch. Deze doet in de kern precies hetzelfde, maar dan uitgebreider. Met Samsung Smart Switch kun je bijvoorbeeld ook audiobestanden, bladwijzers en zelfs wekkers overzetten. Ook is het mogelijk om direct WhatsAppgegevens over te zetten.

WhatsApp overzetten

Daarover gesproken: de Switch to Android-app kan ook WhatsApp-chats overzetten. Hiervoor moet je de twee toestellen via kabel (dus niet draadloos) met elkaar verbinden en in het instellingenmenu van WhatsApp op de iPhone voor ‘Verplaats chats naar Android’ kiezen. Deze optie staat onder het kopje ‘Chats’.



Scan — zodra hierom gevraagd wordt — de QR-code van de Android-telefoon met de iPhone-camera. Wacht nu totdat alle gesprekken en mediabestanden zijn overgezet.

Van Android naar iOS

Bewandel je de omgekeerde weg? Download dan de ‘Stap over op iOS’-app op de Android-telefoon.



Zet de iPhone aan en kies in het opstartmenu voor ‘Configureer handmatig’. Druk vervolgens op ‘Zet gegevens over van Android’ en open de zojuist gedownloade app op je Android-telefoon. Geef alle benodigde toestemmingen en vul hier de code in die de iPhone laat zien om de twee toestellen met elkaar te koppelen.

De Apple-telefoon maakt nu een tijdelijk wifinetwerk aan die gebruikt wordt om bestanden over te zetten. Kies nu welke data je wil overzetten, zoals contacten, foto’s en e-mailberichten.

Belangrijk: in dit menu (‘Gegevensoverdracht’) kun je ook direct WhatsAppgegevens overzetten. Er wordt dan een snelle back-up gemaakt, waarna je wordt uitgelogd bij de Android-versie van WhatsApp. Vervolgens is het een kwestie van de overdracht bevestigen en wachten tot het klaar is.

Afhankelijk van hoeveel gegevens je kopieert duurt dit proces enkele seconden tot aan tientallen minuten. Zodra de iPhone-laadbalk vol is kies je ‘Gereed’ op het Android-toestel. Doe vervolgens hetzelfde op de Apple-smartphone en klaar is Kees.

De puntjes op de i

Het zit er bijna op! Controleer eventjes of alle bestanden goed zijn gekopieerd. Open de agenda-app, struin door je berichten en check of er geen foto’s en/of video’s missen.



Ben je overgestapt van iOS naar Android? Zet dan eventueel iMessage uit op de oude iPhone. Op die manier gaan nieuwe sms’jes direct naar het Android-toestel.

Verder zal je na de overstap bij veel apps opnieuw moeten inloggen. Denk aan itsme, eventuele extra e-mailaccounts, wachtwoord-apps (à 1Password of Bitwarden) en apps voor tweestapsverificatie (zoals Google Authenticator).