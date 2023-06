Overal in en rond je woning een optimaal wifisignaal: zo helpt een mesh-netwerk en dit betaal je ervoor

MijntelcoHet valt je misschien op: hoewel je over een internetabonnement beschikt dat je voldoende snelheid zou moeten bieden, laat het wifisignaal en de bijhorende internetsnelheid soms te wensen over op bepaalde plekken in en rond je woning. Dat is best mogelijk, want hoge internetsnelheden garanderen niet noodzakelijk goed bereik. Mesh-wifinetwerken bieden daar een oplossing voor. Mijntelco.be legt uit wat het precies inhoudt.

Wat is een mesh-netwerk?

Dat is een netwerk van verschillende wifipunten die verspreid over je woning staan en samen voor een optimaal bereik zorgen. Door draadloos met elkaar samen te werken en zo het wifibereik in je woning te vergroten, minimaliseer je één van de grootste manco’s van je router: namelijk het beperkte maximale bereik vanop de vaste plek van je router in je woning.

Staat je router bijvoorbeeld naast de elektriciteitskast vlakbij de voordeur van je woning, dan is de kans groot dat het wifibereik nagenoeg nihil is zodra je je in de tuin of op zolder begeeft. Daarnaast zijn er ook de vele obstakels waarvan het wifisignaal hinder kan ondervinden, zoals muren en plafonds.



Slechte wifiverbinding thuis vermijden? Met deze zes tips surf je overal even vlot.

Combinatie van hoofdrouter en wifihubs

Voor alle duidelijkheid: bij een mesh-netwerk blijft je hoofdrouter behouden. Die is immers aangesloten op je modem. Maar daarnaast plaats je in je woning ook verschillende wifihubs, die het wifisignaal oppikken en versterkt doorsturen. Deze hubs of ‘nodes’ werken nauw samen en zorgen zo voor een intelligent wifinetwerk in je woning.

Het principe is quasi hetzelfde als dat van de wifirepeaters, alleen missen die een aantal slimme functies, zoals de capaciteit om zelf de afweging te maken over de verdeling van de internetsnelheid in je woning. Bijvoorbeeld: een laptop waarop iemand aan het videochatten is, heeft meer breedband nodig dan een slimme deurbel. Een mesh-verbinding zal de laptop voorrang geven.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Een bijkomend voordeel – naast het goede bereik overal in je woning – is dat een mesh-netwerk eenvoudig te installeren en makkelijk uit te breiden is met extra hubs. Al je toestellen zullen ook automatisch overschakelen naar het beste wifipunt van je woning.

Enkele kanttekeningen: mesh-systemen zijn prijzig en, net als bij elke draadloze oplossing, is ook een mesh-netwerk niet ongevoelig voor stoorzenders en obstakels. De plaatsing van de hubs is en blijft belangrijk voor een goede internetsnelheid.



Handige tip: Met een internetabonnement uit deze lijst kan je tot 300 euro per jaar besparen.

Systemen op de markt

Mesh-systemen winnen steeds meer aan populariteit. Vandaar dat grote spelers zoals Google, Asus, Netgear en Linksys hun eigen systemen op de markt brachten. Maar daarnaast zijn er ook tal van gespecialiseerde aanbieders, zoals Ubiquiti, die zich volledig richten op mesh-systemen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende prijsklassen.

Echt goedkope oplossingen zijn er vooralsnog niet op de markt, dus je zult voor de meeste systemen wel een paar honderd euro moeten neertellen. Gemiddeld genomen zijn de oplossingen van de grote spelers à la Google en Asus net iets goedkoper, maar ook beperkter in functionaliteit.

Telecomspelers doen mee

Ook de telecomspelers die op de Belgische markt actief zijn, sprongen op de kar van de mesh-netwerken.

Zo biedt Telenet met Telenet 360° een slim wifisysteem dat zich aanpast aan hoe jouw apparaten staan opgesteld in je woning. Klanten kunnen één of meer pods (hubs) laten installeren. Per pod betaal je 3 euro per maand en momenteel geniet je tijdelijk van een gratis aanbod gedurende de eerste drie maanden.

Ook Proximus biedt een mesh-oplossing, waarbij de eerste wifibooster gratis is in verschillende Flex-packs. Anders betaal je 2,99 per maand.

WiFi Comfort van Orange heb je eveneens vanaf 3 euro per maand.



Ook je downloadsnelheid bepaalt hoe vlot je kan surfen: check hier de tien snelste internetabonnementen op de markt en ga op zoek naar de scherpste prijs.

Het totale kostenplaatje

De grootste telecomproviders in ons land rekenen dus eenzelfde kostprijs aan voor het toevoegen van een mesh-optie aan je thuisinternetformule. Home Internet van Orange blijkt financieel het interessantst te zijn, met 46 euro per maand voor onbeperkt internet met snelheden tot 150 Mbps.

Eerdere vergelijkingen van Mijntelco.be wezen uit dat je voor internet van Telenet, Orange of Proximus niet altijd het meeste waar krijgt voor je geld en dat het aanbod van kleinere operatoren als edpnet of Mobile Vikings vaak interessanter is. Daarom doe je er goed aan het volledige plaatje te bekijken. Het geld dat je jaarlijks uitspaart met een goedkoper abonnement kan je bijvoorbeeld investeren in een krachtig mesh-netwerk van een gespecialiseerde aanbieder.

Vooral in het segment van de internetabonnementen met hogere snelheden kan je zo jaarlijks flink wat geld besparen. Thuisinternet via fiber van Mobile Vikings kost je bijvoorbeeld 55 euro per maand. Ter vergelijking: bij Telenet betaal je daarvoor 77,04 euro. Door voor Mobile Vikings te kiezen kan je jaarlijks zo’n 265 euro uitsparen, als je woning over een fiberaansluiting beschikt, tenminste.

