“Over vijftal jaar zal de huidige kabelverbinding misschien niet meer volstaan”: daarom breken Proximus en Telenet je trottoir open voor fiber

Cybercrimi­ne­len zijn actiever dan ooit: kan je werkgever je ontslaan als je via jouw laptop een virus binnen­haalt?

Ransomware is een ware plaag. 75 procent van de Belgische bedrijven krijgt ermee te maken, zegt beveiligingssoftwareproducent Sophos. Het is geen kwestie van of er een aanval komt, maar wanneer. Maar wat als het jouw fout is dat er ransomware op je laptop of een pc van het werk terechtkwam en zo het hele netwerk infecteerde? Kan je werkgever je dan ontslaan of een schadevergoeding vragen? Advocate Jents Debruyne legt uit.