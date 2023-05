Ouders krijgen huilende telefoon van ‘dochter’ na auto-ongeval, maar niets is minder waar: nieuwe AI-techniek van oplichters

REVIEW. De Samsung A54 kost minder dan 500 euro en heeft alles in huis om bestseller te worden

Hoewel de dure toptelefoons met de meeste aandacht gaan lopen, zijn dat niet de modellen die de meeste mensen kopen. Het zijn smartphones als de Samsung Galaxy A54 met een prijskaartje van 489 euro die in groten getale over de toonbank gaan. We testten ruim een week lang of de A54 goed genoeg is voor het brede publiek.