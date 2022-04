Orange verhoogt prijzen en datalimieten mobiele abonnementen

Bij de mobiele abonnementen wordt onder andere de maandprijs voor de formule Go Light opgetrokken van 10 naar 11 euro, voor Go Plus van 20 naar 21 euro, voor Go Intense van 30 naar 32 euro en voor Go Extreme van 40 naar 43 euro. De datavolumes worden tegelijk wel verhoogd. Zo gaat het bijvoorbeeld bij Go Light om een toename met 0,5 GB tot 2GB en bij Go Plus om een toename met 1 GB tot 11GB.