Orange verhoogt abonnementsprijzen voor telecom: dit zijn de nieuwe tarieven

Hogere prijzen

Klanten met een gsm-abonnement zullen vanaf 15 januari maandelijks minimaal 1 euro meer betalen:

• Voor het goedkoopste abonnement, Go Light, dat nu 11 euro kost, zal je vanaf volgende week 12 euro kwijt zijn.

• Voor een Go Plus-abonnement zal je 23 euro betalen in plaats van 21 euro.

• Voor een Go Intense-abonnement wordt het 35 euro in plaats van 32 euro.

• De duurste formule, Go Extreme, komt op 47 euro te staan en stijgt zo met 4 euro.



