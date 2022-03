Orange-klanten krijgen nieuwe tv-decoder

De nieuwe decoders kunnen streamingapps zoals VRT NU, VTM GO, Amazon Prime en Streamz draaien. Enkele apps zijn vooraf geïnstalleerd en vereisen geen Google-account. Opvallende afwezige in het lijstje is Netflix, dat nog niet ondersteund wordt. “Een partnerschap is niet uitgesloten in de toekomst”, zegt een woordvoerder van Orange daarover.

Cloud

De vorige generatie decoders van Orange had nog een harde schijf. Bij de nieuwe worden tv-opnames bewaard in de cloud. Het voordeel daarvan is dat gebruikers hun opgenomen programma’s kunnen opvragen op eender welk toestel, via de tv of de smartphone-app. Het nadeel is dat opnames nog maar zestig dagen bewaard blijven.