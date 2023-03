Opvallend veel klachten over Telenet: wat is er precies aan de hand? Wij zochten het uit

Op sociale media circuleren er op dit moment opvallend veel klachten over Telenet. Klanten kunnen de telecomoperator al sinds begin dit jaar erg moeilijk bereiken, en zitten soms zelfs zonder televisie of internet. “Ik probeer al drie uur binnen te raken, maar krijg gewoon niemand aan de lijn”, klinkt het onder meer op Twitter. Wat is er aan de hand? Wij vroegen het aan woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Telenet krijgt het op dit moment zwaar te verduren op sociale media. Op Twitter en Facebook vind je tientallen klachten terug over extra lange wachtrijen bij de klantendienst. Sommige mensen proberen dagenlang de klantendienst te bereiken, maar geraken gewoon niet binnen. Daardoor zitten mensen in het slechtste geval al meerdere weken zonder internet of telefonie. “Ik zit al een maand lang zonder televisie”, getuigt een klant anoniem aan onze redactie. “Ik heb al 4 keer teruggebeld. Als ik iemand aan de lijn krijgt, zeggen ze mij dat er een oplossing zal komen. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.”

Wat is er aan de hand bij Telenet?

“Alles heeft te maken met de invoering van een IT-systeem”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Sinds begin dit jaar zijn we aan het overstappen naar een compleet nieuw systeem. We moeten daarvoor onze twee miljoen klanten overzetten, maar dat verloopt niet vlekkeloos. Er steken nog regelmatig technische problemen op de kop, en die hebben impact op al onze systemen. Daardoor duurt het bijvoorbeeld veel langer dan normaal om een vraag van een klant te beantwoorden. Bovendien moet je er rekening mee houden dat onze werknemers het nieuwe systeem nog in de vingers moeten krijgen. Dat kost tijd.”

Al is het nieuw IT-systeem niet het enige probleem waar Telenet mee kampt: “Ons bedrijf lijdt heel hard onder de arbeidskrapte op de markt. We vinden heel moeilijk mensen, die in onze contactcenters of winkels willen werken. Daardoor loopt onze hele vernieuwingsoperatie nog meer vertraging op. We proberen intussen ook extra studenten in te zetten, maar dat gebeurt niet allemaal in een vingerknip natuurlijk.”

Wat moeten klanten doen?

“We vragen onze klanten in de eerste plaats om nog enkele weken geduld te hebben. We snappen echt dat het niet fijn is dat iemand een maand lang zonder televisie zit, maar we zien intussen toch wel licht aan de tunnel.“ Hoe lang de problemen precies nog gaan aanhouden, kan Telenet niet vertellen.

