Oppo brengt volgend jaar minstens één plooibare telefoon naar Europa

Oppo, één van de grootste telefoonmerken ter wereld, opent begin volgend jaar het offensief met de Find N2 Flip. Samsung krijgt daarmee concurrentie op de markt van plooibare smartphones. Of daarmee de relatief populaire Galaxy Flip 4 van de troon kan gestoten worden, is nog te bezien.

Volgens marktanalysebedrijven staat de Zuid-Koreaanse techgigant Samsung eenzaam aan de top in de verkoop van de plooibare smartphones. Oppo zal in het eerste kwartaal van volgend jaar de Find N2 Flip “wereldwijd lanceren, waaronder ook in de meeste Europese landen”, meldt het Chinese bedrijf in een persbericht.

Dat is een foldable die op te vouwen is zoals de mobieltjes van jaren geleden. Het idee is dat je een relatief groot scherm kan gebruiken, zonder dat je smartphone dan ook te veel plek in je broekzak of handtas inneemt.

Oppo heeft enkele keuzes gemaakt om de Find N2 Flip te differentiëren van de Samsung Galaxy Flip 4 en de Motorola RAZR 2022. Zo is het schermpje aan de buitenkant van de telefoon verticaal gepositioneerd.

Met een diagonaal van 3,26 inch is het schermpje van de Find N2 Flip ook significant groter dan dat van de Galaxy Flip 4 met 1,9 inch en RAZR 2022 met 2,7 inch. Tijdens een briefing claimt Oppo dat je daardoor gemakkelijker meldingen kan bekijken. Zo’n vijf à zes stuks zouden tegelijkertijd te zien moeten zijn.

Ook is de batterij een pak groter bij de Find N2 Flip. Dat is op papier misschien nog het grootste mogelijke voordeel, want de batterijduur bij de Samsung Flip 4 en Motorola RAZR 2022 is teleurstellend.

Er zijn op vlak van specificaties twee grote vraagtekens te plaatsen. Oppo koos als processor voor de Mediatek 9000+ en het is moeilijk in te schatten of die krachtig genoeg zal zijn, in vergelijking met de topprocessors van Qualcomm. Daarnaast is er geen officiële rating voor waterdichtheid. Samsung kan met de Flip 4 daarentegen uitpakken met een IPX8-rating voor waterdichtheid.

Oppo toonde aan de pers ook de Find N2. Die smartphone vouwt open als een boek en moet dus de voordelen van een kleine tablet hebben zonder te groot te zijn om in de broekzak te steken. Over plannen om deze buiten China te lanceren, wilde Oppo niets kwijt. Het zou namelijk complex zijn om de software aan te pakken voor de overzeese markten, was de verklaring.

Over de prijs van de Oppo Find N2 Flip communiceert het bedrijf nog niets, net zoals over de specifieke lanceringsdatum. Tijdens een briefing met de pers werd gezegd dat men “verrast” zal zijn door het prijspunt. Dat zullen we ergens in de loop van de eerste drie maanden van 2023 ontdekken.

