Opnieuw influencers op de vingers getikt voor reclame: “Engelse term volstaat niet”

Nieuwe leiders in zomersei­zoen van ‘League of Le­gends’-competitie: bekijk hoogtepun­ten van tweede speelweek

In onze ‘League of Legends’-competitie is het na twee speelweken duidelijk dat het landschap veranderd is. Nieuwe teams en nieuwe gezichten nemen de leidersrol over van de oude garde, terwijl andere zaken nooit veranderen. Zo zagen we de historisch gezien slechtste start van KRC Genk Esports en lijkt voor het eerst een favorietenrol weggelegd voor het Franstalige team ZennIT.