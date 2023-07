Opgelet bij het videobellen: sommige apps verbruiken tot tien keer meer data dan andere

MijntelcoVideobellen is populairder dan ooit. Het is dan ook handig om er familie, vrienden en collega’s mee te zien en te spreken. Mijntelco.be zet de populairste apps op een rijtje en bekijkt hun voor- en nadelen, naast - ook belangrijk - hun dataverbruik. Want een stevige factuur achteraf wil je natuurlijk vermijden...

Heel wat mogelijkheden

De bekendste apps om te videobellen zijn wellicht WhatsApp, Messenger, Facetime, Houseparty, Zoom, Microsoft Teams, Skype en Google Meet. Behalve Facetime zijn al die apps te gebruiken voor Android- én iOS-toestellen. Deze apps zijn gratis beschikbaar voor verschillende platformen, zowel op smartphones, tablets en laptops.

Apps voor privégebruik

WhatsApp is veruit de populairste app en staat op bijna ieders telefoon. De app laat weliswaar niet toe te videobellen met verschillende mensen via de laptop. De videogesprekken hebben een maximumcapaciteit van 32 personen. Om WhatsApp te gebruiken is enkel je mobiel nummer voldoende.

Messenger voorziet de mogelijkheid om te videobellen met maximaal 50 personen. Daarvoor heb je wel een Facebook-account nodig.

Facetime staat standaard geïnstalleerd op Apple-toestellen en laat videobellen met maximaal 32 personen toe.

Een populaire app bij jongeren is Houseparty. Het platform maakt ook entertainment, zoals groepsspelletjes, mogelijk tijdens het bellen. Maximale capaciteit hier: acht personen.



Apps voor professioneel gebruik

Zoom, Microsoft Teams en Google Meet zijn vooral voor een formelere setting geschikt en lenen zich daarom perfect voor zakelijk gebruik. Bij deze drie apps is het mogelijk om via verschillende platformen (smartphone, tablet, laptop) en zelfs via de browser te videobellen. Tijdens het videobellen is het mogelijk om je achtergrond te veranderen, je scherm te delen en sessies op te nemen. Microsoft bouwt de ondersteuning van de professionele versie van Skype trouwens al een tijd af en schuift daarbij Teams als alternatief naar voren.

Microsoft Teams is een goed gestructureerde applicatie, waarbij het makkelijk is om documenten door te sturen of je agenda te delen. Skype heeft dan weer een handige vertaalfunctie ingebouwd. Je hebt ook geen account nodig om deel te nemen aan videogesprekken via deze applicaties.

De gratis proefversie van Zoom zet een limiet van maximaal 40 minuten op je gesprek.

Google Meet is geschikt voor zowel vergaderingen als persoonlijke gesprekken. Het is ook mogelijk om live ondertiteling toe te voegen.

Mobiele data versus wifi

Videobellen kan via wifi of mobiele data. Het dataverbruik van videobellen verschilt per app. Facetime is de zuinigste app, met een gemiddeld verbruik van 3,2 MB per minuut. Daarop volgt WhatsApp, met gemiddeld 4 tot 5 MB per minuut. Google Meet verbruikt zo’n 9,7 MB per minuut. Via Messenger videobellen vergt ongeveer 11,45 MB per minuut. Skype is de grootste verbruiker met 30 MB per minuut.

Hoe dan ook, videobellen via mobiele data verbruikt véél meer dan een audiogesprek. Ter vergelijking: met 2 GB kan je net geen twee uur videobellen, maar je kunt er wel twaalf uur ‘gewoon’ mee bellen, enkel via audio dus. Het is dan ook verstandig om enkel te videobellen als je een wifiverbinding hebt – of een ruime databundel.



Oplossing: kies het juiste abonnement

Wil je toch graag zorgeloos videobellen via mobiele data? We vergelijken hier alvast de grootste mobiele data-abonnementen per provider.

Proximus Mobilus Unlimited is voorzien van 300 GB mobiele data aan 49,99 euro per maand.

Orange biedt Go Extreme aan, met 300 GB per maand voor 47 euro, en Go Intense met 70 GB voor 35 euro.

BASE voorziet je voor 29 euro van 40 GB. Voor 39 euro krijg je er 100 GB.

Mobile Vikings Unlimited omvat 70 GB mobiele data voor 29 euro per maand.

Youfone en hey! bieden jou tot slot 40 GB voor 25 euro per maand.



Uiteraard zijn er ook nog heel wat andere abonnementen beschikbaar, met minder GB. Check daarom goed hoe vaak je videobelt en hoe hoog jouw mobiele dataverbruik daarbij is. Zo kun je de formule kiezen die het beste bij jou past. Via de kader hieronder helpt Mijntelco je alvast gratis en vrijblijvend op weg.

