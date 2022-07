Op zoek naar stilte aan het zwembad? Dit zijn de vier beste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking

TweakersWil je de zomer in alle rust je favoriete podcast beluisteren aan het zwembad? Of hoop je je vliegreis wat aangenamer te maken met een streepje muziek, zonder kwebbelende medepassagiers in de achtergrond? Dan ben je gebaat bij een goede noisecancelling headphone . Friso Weijers, expert bij technologiesite Tweakers , geeft de beste toestellen van het moment mee.

Bij de keuze van een goede hoofdtelefoon met oorschelpen, zijn verschillende factoren van tel. “De hoofdtelefoon moet in de eerste plaats aangenaam op je hoofd zitten”, vindt Friso Weijers. “Dat gevoel is voor iedereen beetje anders, maar over het algemeen kijken we naar aangename kussens in de oorschelpen en een brede en goed gevoerde hoofdband.”

In dit stuk gaan we op zoek naar de beste hoofdtelefoons die specifiek uitblinken op het vlak van noisecancelling. “Alle hoofdtelefoons dempen tot op zekere hoogte geluid uit de omgeving. Een model met actieve noisecancelling neemt echter geluiden uit de buitenwereld op via een serie ingebouwde microfoontjes, en speelt vervolgens een omgekeerd signaal af door de oorschelpen. Zo schakelen de twee geluidsgolven elkaar als het ware uit en hoor je minder geluid”, schetst Friso.

Batterijduur

“Hoofdtelefoons met noisecancelling, zijn over het algemeen zo gebouwd dat je ze vlot kan opvouwen en meenemen”, gaat de techexpert verder. “Bij veel modellen krijg je een draagtas om je toestel te beschermen in een handig pakketje. De modellen die we meegeven zijn draadloos, dus is ook de batterijduur belangrijk. Je wil dat je hoofdtelefoon lang meegaat én snel weer opgeladen is.”

“Uiteraard kijken we in onze beoordeling ook naar de geluidskwaliteit en hoeveelheid noisecancelling”, zegt Friso die bij zijn keuze vooral bij Sony uitkomt. “Sony-koptelefoons scoren over het algemeen erg goed op het gebied van noisecancelling, maar er zijn ook andere merken die het op dat vlak vaak goed doen, zoals Bose en Apple. Als het puur om de klank gaat, zou ik vooral denken aan merken als Sennheiser of JBL, al heb je van ieder merk natuurlijk beter en minder goed klinkende koptelefoons.”

1. Beste budgettaire keuze: Sony WH-XB910N – vanaf 99 euro

“Er zijn al noisecancelling hoofdtelefoons van 40 euro, maar dan lever je in op de kwaliteit. Je mag dus niet veel lager gaan dan de prijs van dit toestel. Deze hoofdtelefoon heeft voor dit budget uitstekende ruisonderdrukking en is zijn geld waard. Het geluid is goed, wel met nogal veel bas, maar dat kun je eventueel verminderen via de uitgebreide app. Het is ook handig dat je met twee apparaten tegelijk kunt verbinden.”

Volledig scherm Sony WH-XB910N. © Tweakers.net

2. Beste prijs-kwaliteit: Sony WH-1000XM4 – vanaf 253 euro

“Deze hoofdtelefoon kost ruim het dubbel van de vorige, maar is zijn geld eveneens waard. Dit is het vorige topmodel van Sony en ik gebruik hem zelf ook. (lacht) Oorspronkelijk kostte deze hoofdtelefoon zelfs 380 euro. Vandaag maak je er dus een hele goede deal mee. Zo heb je een van de beste noisecancelling hoofdtelefoons op de markt. Dit toestel pakt uit met hele goede ruisonderdrukking, dezelfde uitgebreide app als de WH-XB910N, maar met meer functies. Zo wordt het geluid automatisch gepauzeerd wanneer je hem afzet, en start het netjes vanzelf weer op wanneer je hem opzet, met dank aan een ingebouwde sensor. Dit toestel is ook veel mooier afgewerkt dan de middenklasser Sony WH-XB910N. Het voelt gewoon allemaal wat luxueuzer aan. Minpunt is wel de mindere gesprekskwaliteit van de microfoon.”

Volledig scherm Sony WH-1000XM4. © Tweakers.net

3. Topgerief: Sony WH-1000XM5 – vanaf 390 euro

“Sony’s nieuwste noisecancelling topmodel heeft dezelfde slimme functies als de voorganger WH-1000XM4, en verder verbeterde ruisonderdrukking. Dit is écht topkwaliteit. Ook de gesprekskwaliteit van de ingebouwde microfoon is veel beter dan bij de XM4. Daarnaast laadt hij wat sneller op. Over de hele lijn is het allemaal nog wat mooier en beter, maar dus ook een stuk duurder. Wel jammer is dat – in tegenstelling tot de vorige twee modellen – de oorschelpen niet inklapbaar zijn. Sony heeft het design vernieuwd, waarbij je het toestel alleen plat kunt vouwen. Je krijgt er ook een draagtas bij, maar die is een stukje groter dan bij de eerdere modellen.”

Volledig scherm Sony WH-1000XM5. © Tweakers.net

4. Absolute topper voor fans van iPhone: Apple Airpods Max – vanaf 409,95 euro

“Deze hoofdtelefoon werkt vooral goed samen met iPhones en iPads, maar minder met Android-apparatuur. Het is dus een echte aanrader voor Apple-gebruikers. Ook dit model heeft goede ruisonderdrukking, plus een neutralere klank dan de hoofdtelefoons van Sony. Het ziet er allemaal nog wat luxueuzer uit, zoals dat bij Apple hoort. Je kan deze hoofdtelefoon ook in meerdere kleuren verkrijgen. De batterijduur is wel minder goed dan bij de XM5 en dit toestel heeft ook geen inklapbare oorschelpen. Het draagtasje is een ietwat knullig exemplaar, dat niet heel beschermend werkt.”

Volledig scherm Apple AirPods Max. © Tweakers.net

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.