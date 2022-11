Op zoek naar een smartwatch die compatibel is met Android? “Dit is voor mij één van de beste allround exemplaren”

Echt twijfelen tussen een slim horloge van Samsung en eentje van Apple hoef je niet te doen, tenzij je ook nog voor de keuze van smartphone staat. “Voor een horloge van Samsung heb je sowieso een smartphone op Android nodig, voor eentje van Apple moet je met een iPhone werken. Wie al met één van beiden werkt, zal niet meteen zijn smartphone wisselen met oog op een nieuw horloge”, zegt Eric van Ballegoie. Wel handig is dat je smartphone niet per se van het merk Samsung moet zijn om compatibel te kunnen werken met de Samsung Galaxy Watch. “Deze horloge werkt met alle merken van smartphones op Android, al doen bepaalde functies het wel enkel met een toestel van Samsung”, duidt de expert.

De Samsung Galaxy Watch5 is de opvolger van de 4-reeks van vorig jaar. “Samsung maakt voor deze toestellen sinds vorig jaar gebruik van het WearOS-besturingssysteem van Google. Het grappige is dat Google daar nu zelf een horloge mee heeft uitgebracht, al is die niet te koop in België en Nederland. Sinds Samsung het systeem WearOS is gaan ondersteunen, heeft dat ecosysteem wel een boost gekregen. Er zijn ondertussen heel veel apps voor, bijvoorbeeld om via je smartwatch je smarthome te bedienen. Je kan heel gemakkelijk Google Assistent gebruiken met deze Samsung-horloges”, weet Eric.

Titanium

Je hebt twee varianten van de nieuwe Samsung Galaxy Watch5: de gewone versie en de Pro. “Er zit een prijsverschil van ruim 150 euro op, maar de Pro is dan ook wel duidelijk beter”, vindt Eric, die de Pro uitgebreid heeft getest. “De Pro heeft een andere vorm en een kast van titanium in plaats van aluminium. Die is dus steviger en krasvaster. De batterij van de Pro gaat ook veel langer mee. De gps en sensor zijn goed, maar behoren niet tot de allerbeste. Ook de hartslagmeter is prima, maar raakt toch af en toe het spoor bijster, met name tijdens een intervaltraining wanneer je hartslag snel wisselt. Om te sporten is dit een redelijk horloge, maar er zijn betere horloges met het oog op de registratie van je sportprestaties. Denk maar aan de toestellen van Garmin. Daar zijn de toepassingen voor smarthome dan wel weer heel wat minder.”

“De Samsung Galaxy Watch5 is voor mij wel één van de beste allround smartwatches voor Android. Als je een slim horloge wil waarbij het niet zozeer om sport draait, je ervan houdt om je smarthome te bedienen en uiteraard over een Androidtelefoon beschikt, dan is dit een van de beste keuzes die je kunt maken. Ook de notificaties worden heel mooi weergegeven en deze horloge is vrij betaalbaar.”

Apples en peren

Deze smartwatch in de weegschaal leggen met de nieuwste toestellen van Apple is voor Eric letterlijk hetzelfde als Apples met peren vergelijken. “Beide horloges zijn uit totaal andere ecosystemen gemaakt. De kwaliteit en het aanbod aan apps in het ecosysteem van Apple zijn op zich nog veel beter, maar dat komt omdat Apple daar al jaren aan het bouwen is. WearOS is aan een inhaalmanoeuvre bezig. Het loopt nog niet helemaal perfect. Wear OS en Samsung hebben bepaalde standaardapps die min of meer hetzelfde doen. Ze lopen elkaar soms een beetje in de weg. Wanneer je je navigatie van Google op je telefoon start, dan verschijnt dat beeld op je smartwatch en werkt het perfect. Samsung heeft echter ook een sportapp die automatisch registreert wanneer je aan het wandelen bent. Na enkele minuten duwt die app doodleuk de navigatieapp weg. Dan moet je toch goed zoeken om je navigatie terug op het scherm te krijgen. Daar kun je mee leven, maar zoiets loopt bij een Apple Watch wel perfect.”

“Wat de prijs betreft zit de Apple SE-versie in hetzelfde segment als de nieuwste horloges van Samsung. Het nadeel met zowel de horloges van Samsung als die van Apple is wel de batterijduur, bijvoorbeeld in vergelijking met een horloge van Garmin. Een Apple Watch moet je soms dagelijks opladen, de Samsung Galaxy Watch Pro ongeveer na 2,5 dag. Het laden gaat wel heel snel, maar sommige Garmins houden het bijna een week vol per oplaadbeurt. Op zich hoef je niet te twijfelen tussen Apple of Samsung. Wie een iPhone heeft, kan de Samsung niet gebruiken en omgekeerd”, besluit Eric.

