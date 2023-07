Op reis? Pas op met je mobiel verbruik en overweeg een roamingpas (of je bent vliegensvlug 60 euro armer)

MijntelcoWanneer je een niet-Belgisch mobiel netwerk gebruikt om te bellen, sms’en of mobiel te surfen, ben je aan het 'roamen’. Roaming is ongevaarlijk als je naar een EU-land reist: bellen, sms’en en surfen kost er niet meer dan in België. Buiten de EU is het echter een ander verhaal. Daar heb je voor je het weet 60,50 euro gespendeerd – het maximum voor je provider je verbruik blokkeert. Orange, Proximus en BASE bieden gelukkig speciale formules aan, zo weet Mijntelco.be .

Net zoals thuis

Wanneer je naar een EU-land reist, betaal je niet bij voor telecomdiensten. De EU voerde namelijk ‘Roam Like Home’ in 2017 in. Je verbruikt dus de belminuten, sms’en en mobiele data die in je abonnement van thuis zijn inbegrepen, zolang je belt of sms’t naar een Belgisch nummer dat ook verbonden is met het netwerk van een EU-land.

Je provider zal je een sms sturen wanneer je de grens oversteekt naar een land dat niet tot de EU behoort, met gedetailleerde informatie over mogelijke bijkomende kosten. Die zijn afhankelijk van je operator en je precieze reisbestemming. Je provider is bovendien verplicht je dataverbruik te blokkeren wanneer je aan een factuur van 60,50 euro zit, tot je het zélf deblokkeert.



Voordeeltarieven van providers

Een veilige keuze is je gsm op vliegtuigmodus te zetten voor de duur van je reis of alleen wifi te gebruiken. Zie je dat om praktische redenen niet zitten, dan loont het om te bekijken welke voordeeltarieven operatoren aanbieden voor telecom buiten de EU.

Orange

De Best Destinations Plus Pass is de pas die je nodig hebt om aan een zacht prijsje al erg op je gemak te zijn. Je betaalt een vast bedrag van 20 euro voor 1.000 belminuten, 1.000 sms’en en 1 GB mobiele data als je reist naar een populaire bestemming buiten Europa. Als je alleen data nodig hebt, kan je de Best Destinations Data Pass activeren. Dat is 500 MB voor 12 euro per maand.

Als je reist naar een minder populair land, heb je de World Plus Pass nodig. Dan betaal je 110 euro per maand voor 120 minuten, 120 sms’en en 250 MB.

Proximus

Deze provider heeft de Daily Roaming Pass. Dat concept is anders dan bij Orange. In plaats van extra belminuten, sms’en of data te kopen, verbruik je wat al inbegrepen zit in je bundel in België. De pas is 24 uur geldig en activeert zichzelf automatisch als je je mobiele data aanzet, een oproep ontvangt of meer dan twee sms’en verstuurt binnen een dag.

De prijs van de pas verschilt naargelang hoe populair je reisbestemming is. Voor landen waar veel Belgen naartoe reizen, kost de Daily Roaming Pass 5,95 euro. Voor minder populaire landen betaal je per dag 11,95 euro. Als je binnen de maand voor de tiende keer de pas activeert, blijft hij geldig zonder dat je bijbetaalt. Per maand betaal je dus maximaal 59,50 euro of 119,50 euro. Let op: je kan de pas niet gebruiken voor een cruise.

BASE

Net als bij Orange kan je bij BASE een pas kopen wanneer je buiten de EU op reis gaat. Er is Internet Mobile World, dat 25 euro (100 MB), 85 euro (500 MB) of 145 euro (1 GB) kost. Je moet de pas zelf activeren in je klantenzone. Hij is geldig in 26 niet-Europese landen.

Andere providers

Als je klant bent bij Telenet, Youfone, edpnet Mobile, Mobile Vikings of hey!-telecom betaal je de standaardkosten voor roaming buiten de EU. Hoeveel dat precies is, hangt opnieuw af van tot welke categorie je reisbestemming behoort. Met Edpnet Mobile en Mobile Vikings kan je niet surfen buiten de EU.



Roamingpassen voor de duurste landen

Elke provider rekent een ander bedrag aan voor kosten die je maakt buiten je abonnement, en ook tussen landen onderling zijn er grote verschillen voor de prijs van 1 MB mobiele data. Er bestaat geen algemene lijst van de kosten die verschillende Belgische operatoren aanrekenen voor mobiele telefonie of data in landen die niet tot de EU behoren, omdat het gewoon niet interessant is om aan die tarieven mobiel te surfen. Binnen enkele seconden zou je al aan enorme bedragen liggen. Een lokale simkaart kopen kan interessanter zijn om er mobiel te surfen, maar ook niet overal.

De tien duurste landen voor mobiel datagebruik zijn Jemen, Botswana, Turkmenistan, Togo, de Seychellen, Zuid-Korea, Zwitserland, Qatar, Barbados en Nieuw-Zeeland. De pas van BASE is in geen enkele van deze landen geldig, maar voor Zwitserland kan je wel de Best Destinations Plus Pass van Orange, de Daily Roaming Pass van Proximus of Roam Like Home van Scarlet gebruiken.

Turkmenistan komt voor geen enkele pas in aanmerking. In dat land heb je dus alleen de keuze tussen de standaardtarieven of een lokale simkaart. Voor de andere landen uit de top tien moet je bij Orange de World Plus Pass activeren. Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland vallen onder de Daily Roaming Pass van Proximus (5,95 euro), terwijl de andere landen dan weer onder de duurdere variant vallen.

