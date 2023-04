Op reis naar Turkije, Egypte of Marokko? Met deze tips omzeil je torenhoge roamingkosten buiten de EU

MijntelcoReis gepland? Controleer dan, naast de visumvereisten en vaccinaties, ook hoe je op je bestemming zal bellen, sms’en of mobiele data verbruiken. Terwijl je binnen de EU de tarieven van je bestaande abonnement kan blijven gebruiken, betaal je elders in de wereld al snel erg veel bij om verbonden te blijven. Mijntelco.be helpt om onaangename verrassingen te vermijden.

Binnen de Europese Unie

Als je reist naar een EU-land, geniet je van de afschaffing van de roamingkosten. Je telecombedrijf rekent je sinds 2017 niets extra aan als je binnen de EU mobiele data verbruikt, of belt/sms’t naar een Belgisch nummer dat ook verbonden is met een Europees netwerk. Voor kosten buiten je bundel gelden binnen de EU dezelfde tarieven als in België.



Blijf je binnen de EU (of ga je überhaupt niet op reis)? Dit zijn de goedkoopste abonnementen voor een gemiddeld dataverbruik.

Buiten de Europese Unie

Sinds 1 juli 2022 ontvang je een sms’je met gedetailleerde informatie wanneer je de grens oversteekt en het risico loopt om bijkomende kosten te maken voor telecomdiensten. Hoeveel je betaalt per belminuut, sms of MB hangt af van het land in kwestie en je provider. Als je niet van plan bent je gsm op vliegtuigstand te zetten of alleen wifi te gebruiken, kan je bij enkele operatoren een voordelig pakket kiezen voor je reis naar het buitenland.



Voordelig bellen, sms’en en surfen buiten de EU? Deze 10 abonnementen bieden de interessantste roamingopties.

Voordelig roamen

Via de vergelijker van Mijntelco.be vind je snel de goedkoopste abonnementen van dit moment met meer dan 2 GB mobiele data en interessante roamingtarieven. Die voordelige roamingtarieven voor buiten de EU vind je vooral bij Proximus, BASE en Orange.

Bij Proximus kom je veelal gemakkelijk uit met de Daily Roaming Pass, waarmee je buiten de EU belt, sms’t of surft volgens je bundel in België. De Daily Roaming Pass is 24 uur geldig en kost 5,95 euro voor landen in Zone A (met daarin de populairste vakantiebestemming voor Belgen) of 11,95 euro voor minder populaire landen. Als Proximusklant activeer je die Pass automatisch wanneer je op je bestemming data of minuten probeert te verbruiken, of meer dan twee sms’en per 24 uur verstuurt. Per maand kan je de Pass tien keer activeren, waarna hij actief blijft zonder dat je nog eens de kostprijs moet betalen.

Ook BASE biedt een pas aan die je kan gebruiken om mee op reis te gaan buiten de EU. Met Internet World surf je in 24 landen buiten Europa voor 10 euro (250 MB) of 20 euro (600 MB), en met Bellen World kan je in die landen 100 minuten bellen voor 10 euro of 250 minuten voor 20 euro. Je moet de functie activeren in je klantenzone. Voor andere landen betaal je de standaardtarieven.

Bij Orange kies je tussen drie passen. De goedkoopste is de Best Destinations Data Pass, waarmee je maandelijks 12 euro betaalt om 500 MB te verbruiken op populaire niet-Europese reisbestemmingen. Met de Best Destinations Plus Pass betaal je 20 euro voor 1 GB mobiele data, 1000 minuten en 1000 sms’en in die landen. Je hebt de World Plus Pass nodig in de rest van de wereld. Voor 110 euro per maand krijg je daarmee 120 belminuten, 120 sms’en, en 250 MB. Net als bij Proximus moet je nagaan tot welke zone jouw reisbestemming behoort om uit te maken welke Pass je nodig hebt.



Twijfel je over wat je moet kiezen? Check hier de roamingregels binnen en buiten de EU voor je vakantiebestemming.

Standaardtarieven

Bij reizen buiten Europa blokkeert je provider je verbinding wanneer je voor 60,50 euro mobiele data verbruikte. Dat is maar goed ook, want je zit heel snel aan dat bedrag. De standaardtarieven voor belminuten en data zijn erg hoog. Per keer dat je UNBLOCK sms’t naar 8989, kan je nog eens 60,50 euro spenderen.

Welk abonnement je ook hebt, met Telenet, Youfone, edpnet Mobile, Mobile Vikings en hey!-telecom betaal je sowieso die standaardkosten voor roaming buiten de EU. De specifieke tarieven zijn opnieuw afhankelijk van de ‘zone’ waarin je bestemming ligt.

Edpnet Mobile en Mobile Vikings kozen ervoor om mobiele data buiten de EU niet beschikbaar te maken, zodat je nooit opeens geconfronteerd wordt met een hoge rekening. Roam Like Home van Scarlet staat je toe je bundel te gebruiken in Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, maar daarbuiten val je terug op de standaardtarieven.



Is jouw huidige telecomabonnement wel het meest voordelige voor jouw situatie? Via de vergelijker van Mijntelco.be hieronder zie je meteen welke oplossing het best bij je past.

