Oost-Vlaming ‘beveiligt’ dure Lamborghini met camera maar maakt het dieven onbewust wel héél makkelijk

In onze reeks bewakingscamera’s die waarschijnlijk niet openbaar mogen staan bekijken we vandaag een carport met daaronder een dure Lamborghini. Het gaat om een locatie in Oost-Vlaanderen. De camera is er geplaatst om de auto en leveranciers voor het bedrijf in de gaten te houden, maar dat iedereen mee kan kijken wist de eigenaar niet.

Het is geen geheim: het is lastig om een bewakingscamera goed te beveiligen en je kan al eens een foutje maken. Soms zitten er ook lekken in de software van de fabrikant. Deze keer vonden we een camera bij de eigenaar van een opvallende, groene Lamborghini met stijlvolle wrap. De wagen kon 24/24 in de gaten gehouden worden, Door de gelukkige eigenaar uiteraard maar ook door autoliefhebbers over de hele wereld. En potentiële dieven.

Vivotek

De verschillende camera’s van het Taiwanese Vivotek die aan het gebouw zijn bevestigd, konden immers zonder wachtwoord en via een bepaalde onbeveiligde link gewoon bekeken worden. Ze gaven een melding zodra je ze wou checken, waarin ze zélf aangaven dat het wachtwoord aangepast moest worden.

Volledig scherm De camera geeft zelf nogal duidelijk aan dat een wachtwoord moet ingesteld worden. © HLN

Wie dat wou kon de camera zelfs beter positioneren of inzoomen op de wagen. Het was een koud kunstje om te kijken wanneer niemand in de buurt was. Of om de camera’s gewoon te saboteren door ze uit te zetten.

Servicecontract

De wagen staat geparkeerd bij een bedrijf dat onder andere partnert met een telecomprovider om diensten te verkopen aan particulieren. We hebben de zaakvoerder op de hoogte gebracht: “Ik schrik hier van, want dat zou niet mogen. We hebben die camera’s beveiligd, het wachtwoord aangepast en ze zijn enkel te benaderen via een VPN-verbinding normaal. Dit kan normaal absoluut niet.”

Hij werkt heeft ook een samenwerking met een bedrijf waarvoor hij een abonnement betaalt om de camera’s te beveiligen. Die zijn nu aan de slag om alle toestellen te controleren, ook die van andere klanten: “We hebben dertig camera’s rond ons gebouw staan, we zijn echt geschrokken ja.”

