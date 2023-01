Ook Proximus-klanten kunnen reclame op VTM niet meer doorspoelen

Goedkopere AirPods, de langver­wach­te VR-bril en iPhone met USB-C: dit verwachten we van Apple in 2023

Wordt 2023 dan eindelijk het jaar dat Apple de virtual realitybril op de markt brengt? De kans is groot. Daarnaast zou er sprake zijn van goedkopere AirPods, zou het kunnen dat de iPhone 15 terug in prijs zakt en is het de vraag wat Apple zal doen rond de smart home. We vatten voor je samen wat we nu al weten voor Apples plannen in 2023.

6 januari