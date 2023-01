Ook Proximus- en Orange-klanten kunnen reclame op VTM niet meer doorspoelen

CES 2023 Betaalbare auto met zonnepane­len kost 40.000 euro

Het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft op CES in Las Vegas de Lightyear 2 voorgesteld, een wagen met zonnepanelen die (eindelijk) betaalbaar is. Het vorige model kostte nog 250.000 euro en hebben we uitgebreid getest vorig jaar. Het nieuwe kan je krijgen voor minder dan 40.000 euro zegt het bedrijf.

5 januari