Ook klanten van Proximus en Orange kunnen reclame weldra niet meer doorspoelen: kan je dit toch omzeilen?

Klanten van Proximus en Orange zullen vanaf april eerst een minuut reclame moeten uitzitten wanneer ze een opgenomen programma van VTM willen bekijken. Telenet was de eerste om het doorspoelen van reclame bij uitgesteld kijken aan banden te leggen. Het maakte daar vorig jaar afspraken over met de belangrijkste zenders in Vlaanderen. In totaal ging het om zo’n 1,2 miljoen decoders, zowel oude als nieuwe exemplaren.

Sinds juni is het voor die kijkers onmogelijk om aan reclame te ontsnappen als ze uitgesteld kijken naar de zenders van DPG Media, met name de verschillende VTM-kanalen, en die van SBS, waartoe de zenders van Play behoren. Opnames van die zenders starten nu al met een reclameblok van een minuut dat je niet kan doorspoelen.

Ook wie een beperkt tv-abonnement heeft en tv-kijkt via de Telenet-, Proximus- of Orange-app, zal verplichte reclameblokken voorgeschoteld krijgen. Als je een betaalde streamingdienst in je abonnement hebt, kan je op beide oren slapen: die blijven reclamevrij.



Wat kan ik niet meer doorspoelen?

Telenet-klanten moeten dan wel een reclameblok van een minuut uitzitten bij aanvang van een opgenomen programma, reclame doorspoelen doorheen het programma blijft wel mogelijk. Gebruik je Terugkijk TV van Telenet, waarmee je programma’s tot zeven dagen na uitzending kunt opvragen zonder dat je ze hebt opgenomen, dan kan je de reclameblokken niet doorspoelen.

Nu DPG ook een akkoord heeft met Proximus en Orange, zullen ook de klanten van die providers vanaf april een reclameblok moeten bekijken bij de start van een opgenomen programma. Bij Proximus en zijn lowcostdochter Scarlet gaat het om opgenomen VTM-programma’s met de nieuwe generatie decoders. De rest van het programma, inclusief de reclameblokken, zal je wel nog kunnen doorspoelen. Bij Orange is dat niet mogelijk. Zenders die niet bij DPG behoren, zoals die van Play, blijven voorlopig buiten schot.



Mogelijke alternatieven

Het doorspoelen van reclame was een voordeel waar heel veel mensen gebruik van maakten. Nu dat wegvalt, is het misschien tijd om mogelijke alternatieven te overwegen. Dan denken we al snel aan streaming.

Via gratis applicaties zoals VTM GO en GO Play kan je je favoriete programma’s gratis uitgesteld bekijken. In theorie ben je dan ook genoodzaakt reclame te bekijken – tenzij je een goeie ‘adblocker’ gebruikt – maar je betaalt tenminste niet om naar reclame te ‘moeten’ kijken.

Wie voor tv-kijken via een app kiest, kan bovendien flink besparen op de maandelijkse factuur. Door tv als vaste dienst uit je abonnement te halen, kan je jaarlijks 38 euro besparen bij Telenet. Bij Proximus is het verschil nog spectaculairder: 144 euro per jaar. Bij Orange kan je op jaarbasis zelfs 228 euro uitsparen!



Het juiste internetabonnement

Wie meer streamt, verbruikt meer data. Het kan best zijn dat je huidige internetabonnent het dan niet meer trekt en een upgrade aangewezen is. Een internetabonnement met snelheden tot 100 Mbps volstaat in sommige gevallen, maar als je met verschillende toestellen tegelijk surft en streamt, heb je een hogere snelheid nodig. In dat geval is ook onbeperkt internet geen overbodige luxe.

Uit een vergelijking van Mijntelco.be blijkt dat je dan het best kiest voor fibernet van Mobile Vikings. Voor een maandelijks bedrag van 55 euro krijg je thuisinternet aan snelheden tot 1000 Mbps, ruim voldoende dus. Je moet daarvoor wel over een fiberaansluiting beschikken.

Mogelijke alternatieven zijn Home Internet van Orange (onbeperkt internet aan snelheden tot 150 Mbps voor 46 euro per maand) of All-Internet van Telenet (onbeperkt internet aan snelheden tot 300 Mbps voor 57,68 euro per maand).



Via Mijntelco.be kan je nagaan welk abonnement voor internet en tv het best bij je past. Je kan er alle prijzen en aanbiedingen van het moment vergelijken en zo geld uitsparen.

