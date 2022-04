Ook Didier Reynders werd geviseerd door Israëlische spyware

meta Moederbe­drijf Facebook schort plannen voor omstreden datacenter in Nederland­se Zeewolde op

Het Amerikaanse techbedrijf Meta gaat voorlopig niet verder met de plannen voor een datacenter in het Nederlandse Zeewolde. De plannen van het moederbedrijf van Facebook en Instagram konden op veel weerstand rekenen. Hoe lang de plannen in de koelkast blijven, is onduidelijk.

29 maart