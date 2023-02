Ook Canada verbiedt TikTok op smartphones regeringspersoneel: “Onacceptabel risico voor privacy”

REVIEW. De Samsung S23 Ultra is een peperduur manusje-van-al­les

Bijna 1.400 euro voor een telefoon, dat is enorm veel geld. De Samsung Galaxy S23 Ultra is dan ook de absolute topper van de Koreaanse technologiegigant. Wat krijg je juist voor die prijs? Is hij ook zijn geld waard? Of is het net een goed idee om de S22 Ultra van vorig jaar met korting te kopen? We zoeken het voor je uit in deze recensie.