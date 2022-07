Onze techexpert test 8 smartphonehouders voor op je fiets en deelt een 5/5 uit: "Hij kan met gemak een hobbelige weg aan”

Schermtijd van kinderen tussen 6 en 10 jaar steeg met 83 minuten per dag tijdens de Co­vid-pandemie, blijkt uit wereldwij­de studie

Onze schermtijd is tijdens de Covid-pandemie sterk toegenomen, dat hebben onderzoekers van de Anglia Ruskin Universiteit in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld na een wereldwijde analyse. Vooral bij de groep van kinderen tussen de zes en tien jaar is een grote toename vastgesteld, zij keken 83 minuten per dag meer naar een scherm dan voor de pandemie. Wat volgens de onderzoekers aanleiding geeft tot bezorgdheid over de gevolgen voor de gezondheid.

