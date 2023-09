Onze tech-journalist test een namaak Apple Watch Ultra van 22 euro: “Hopelijk bezorgt het plastic bandje ons geen allergische reactie”

“Een digitale detox waarbij de smartphone de deur uit gaat, blijkt niet te werken”: hoe pak je een verslaving aan sociale media dan best aan?

Sociale media zijn leuk om met mensen in contact te blijven en fijne momenten en foto’s te delen, maar voor steeds meer mensen is het ook een verslaving, waarbij ze eindeloos blijven scrollen of hengelen naar likes. Hoe je daar iets aan kunt doen, is voer voor veel discussie. De eerste wetenschappelijke resultaten tonen alvast aan dat het weinig helpt als je even geen sociale media gebruikt. Maar wat is dan wél efficiënt?