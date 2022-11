Onze Duivels streamen tijdens je avondpendel? Op zoveel data moet je per match rekenen en dit zijn de goedkoopste abonnementen

MijntelcoHet WK voetbal in Qatar komt eraan. De fans onder ons willen uiteraard niets van deze hoogmis missen. Omdat het WK dit jaar niet in de zomer plaatsvindt en heel wat matchen tijdens de avondspits beginnen, zal je ze niet altijd thuis op je televisie kunnen bekijken. Streamen tijdens het pendelen of tijdens een (extra) pauze is dan de boodschap. En dan wil je natuurlijk niet zonder mobiele data vallen. Mijntelco.be geeft je het nodige advies.

1 GB per uur

Hoeveel data je verbruikt door te streamen, hangt af van de kwaliteit van je stream. Gemiddeld genomen moet je rekenen op een dataverbruik van 1 GB per uur dat je streamt. Een voetbalmatch duurt 90 minuten, maar daarnaast zijn er ook de beschouwingen voor en na de match, en tijdens de rust.

Lees ook Met één simpele ingreep tot 20 euro per maand besparen op je telecomfactuur? Dat doe je zo

Zo kom je al snel aan een streamtijd van twee uur per wedstrijd, goed voor een verbruik van 2 GB. Reken dat uit per dag of per week, en je komt uit op een verbruik dat vele malen hoger ligt dan normaal. Een upgrade van je abonnement is dus meer dan aangewezen.

Abonnement van 10 GB

Met een mobiel abonnement van minstens 10 GB per maand hoef je je al wat minder zorgen te maken. In die categorie is edpnet de absolute koploper, met een abonnement van 10 GB en 400 belminuten voor een bedrag van 11 euro.

Nemen we de actuele promoties mee in onze vergelijking, dan komen we momenteel uit bij Youfone. De eerste zes maanden van je abonnement betaal je 9 euro per maand voor 200 belminuten en 10 GB mobiele data. Daarna wordt de maandelijkse kost 12 euro.

Abonnement van 15 GB

Wie van plan is meer voetbal te bekijken - laat ons hopen omdat de Duivels het bijzonder goed doen - overweegt maar beter een abonnement met 15 GB mobiele data. Ook hier werpt edpnet zich op als resolute prijsbreker. Voor 19 euro per maand heb je een abonnement met 15 GB en 400 belminuten.

Ook Mobile Vikings doet het niet slecht, met 20 euro per maand voor 15 GB en onbeperkt bellen.

Abonnement van 20 GB en (veel) meer

Kijken we een beetje verder op vlak van de datavolumes, dan springt Youfone meteen in het oog. De operator biedt voor een maandelijks bedrag van 22 euro een abonnement aan met 20 GB mobiele data en 200 belminuten. Momenteel loopt er zelfs een promotie, waarbij je per maand 16,50 euro betaalt (tijdens de eerste zes maanden van je abonnement).

In de klasse van de hoge datavolumes kunnen we ook niet om Mobile Vikings unlimited heen: 50 GB mobiele data en onbeperkt bellen voor 29 euro per maand. Hiermee zit je pas echt safe, en kan je zorgeloos streamen.

BASE gaat zelfs nog een stapje verder, met BASE 39: 70 GB en onbeperkt bellen voor 39 euro per maand.

In de vergelijker van Mijntelco.be hieronder vind je welke abonnementen je de meeste mobiele data bieden voor de scherpste prijs. Je vindt er ook alle tijdelijke promoties waarmee je een slag kan slaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.