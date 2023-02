“Online pesters gaan heel ver, ze kunnen de gevolgen van hun daden minder goed inschatten”: zo bind je de strijd aan tegen cyberpesten

Hogwarts Legacy: waarom de magie van Harry Potter na een kwarteeuw nog betovert

De Harry Potter-franchise is nog springlevend. 25 jaar nadat ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in ons land verscheen, komt op 10 februari de veelbesproken game Hogwarts Legacy uit. Het spel is nog gehuld in best wat mysterie, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Hogwarts Legacy staat ook al weken bovenaan de lijst met bestverkochte games op Steam. Hoe komt het dat JK Rowling’s magische universum de dreuzelwereld al zo lang weet te beroeren?

