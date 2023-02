Ongebruikte iPhone uit 2007 geveild voor 63.000 dollar

De origineel iPhone werd in 2007 gelanceerd. Sindsdien is het toestel niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Het geveilde toestel met een opslagruimte van 8 GB kostte in 2007 ongeveer 599 dollar (zo’n 561 euro). Die waarde ligt nu veel hoger. De hoge opbrengst is te danken aan de staat van het toestel. Het toestel zit nog in de verpakking en is dus ongebruikt. Dat de eerste iPhone een gegeerd object is, blijkt uit de hoge prijs tijdens de veiling. Het toestel werd geveild voor maar liefst 63.000 dollar, omgerekend zo’n 59.000 euro.