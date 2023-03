Onderzoekers werken aan exoskelet: “Door snel te reageren, kan dit ons helpen om minder snel te vallen”

REVIEW. Xiaomi 13 Pro heeft kwaliteit van klassiek fototoe­stel, maar dan in smartphone­for­maat

Honderden megapixels, samenwerkingen met gerenommeerde fotografiebedrijven, softwarematige hocus pocus. Voor de camera’s van hun toptelefoons halen technologiebedrijven alles uit kast om je te overtuigen tot een aankoop. Dat is ook het geval bij de Xiaomi 13 Pro. Die combineert een unieke sensor met een deal met het Duitse Leica. Maar een smartphone is meer dan camera’s alleen, dus is dat genoeg om ons te overtuigen? Je leest het in deze recensie.