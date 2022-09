Onbeperkt én snel internet voor 32 euro per maand: dit zijn de goedkoopste abonnementen voor wie veel streamt

MijntelcoMet de druilerige herfstmaanden in aantocht zullen we ons met z’n allen weer volop in de zetel nestelen voor een avondje tv. Lineair tv-kijken moet steeds vaker plaats ruimen voor streaming. Netflix, Streamz, Disney+, Amazon Prime… de opties lijken wel eindeloos. Maar wat betekent streaming voor je internetabonnement? Mijntelco.be bezorgt een overzicht.

De vele streamingdiensten zijn intussen een vaste waarde in de Vlaamse huiskamer en dienen steeds meer ter vervanging van lineair tv-kijken. Jaar na jaar blijkt uit cijfers hoe we met z’n allen steeds minder live naar tv kijken, maar dat uitgesteld doen of enkel nog streamen. Dus, voor wie het nog niet wist: streaming is de toekomst.

Voor wie veel streamt, is de keuze voor het juiste internetabonnement zeer belangrijk. Je favoriete film of serie bekijken doe je natuurlijk liefst in HD en zonder onderbrekingen. Wie weet kijkt elk gezinslid bij jou thuis ook op zijn of haar eigen scherm. Het loont dus zeker de moeite je internetabonnement onder de loep te nemen in functie van je streaminggebruik.

Internetsnelheden

Een hoge internetsnelheid is een absolute must voor wie veel streamt en in HD wil kijken. Een downloadsnelheid van 25 Mbps geldt daarbij als de minimumstandaard. Stream je veel films of series op verschillende toestellen tegelijk, dan is een hogere snelheid vereist. Weet je niet of je internet voldoende snel is? Zo test je dat.

Ook hoeveel je verbruikt terwijl je streamt, speelt een rol bij de keuze van je abonnement. Wanneer je een film in hoge resolutie streamt, dan verbruik je gemiddeld zo’n 2,5 gigabyte data per uur. Hoe meer films en series je bekijkt, hoe hoger je dataverbuik dus. En hoe hoger je snelheden en data, hoe meer je betaalt voor je internetabonnement. Vergelijken is dus de boodschap.

Bundels

De verschillende internetproviders op de markt bieden diverse formules aan voor wie nood heeft aan hoge internetsnelheden en datavolumes. Wie op zoek is naar de goedkoopste optie, kan niet om prijsbrekers Scarlet en edpnet heen. Voor Loco van Scarlet betaal je maandelijks 32 euro voor onbeperkt internet en een maximumsnelheid van 50 Mbps. Het is daarmee de goedkoopste optie op de markt.

Die snelheden zijn voldoende om vlot te kunnen streamen. Toch is er een kleine kanttekening nodig: zodra je de datalimiet van 500 GB per maand overschrijdt, wordt de downloadsnelheid beperkt tot 3 Mbps. Surfen en mailen lukt dan nog wel, maar voor streamen in HD schiet je internet dan tekort. Een datalimiet van 500 GB is goed voor zo’n 20 uur streamen. Wie meer data wil, kan voor 5 euro extra per maand 1 TB bijkomende data krijgen in zijn pack. Bij edpnet betaal je net iets meer: 35,95 euro voor onbeperkt internet, met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps.

Ook Mobile Vikings werpt zich op als een echte prijsbreker, zeker als het op hoge datavolumes aankomt. Voor 38 euro per maand kan je surfen aan een maximale snelheid van 100 Mbps, met een datalimiet van 3 TB. In dat geval betekent onbeperkt internet dus ook echt onbeperkt internet. Wil je je internetsnelheid tot het uiterste drijven, dan kan je opteren voor thuisinternet met fiber. Je geniet dan van snelheden tot 1 Gbps, als je een fiberaansluiting hebt tenminste. Thuisinternet van Mobile Vikings is dan ook een zeer aantrekkelijke optie voor wie écht zonder beperkingen wil surfen en streamen op zoveel mogelijk toestellen.

Traditionele spelers

Kijken we naar de traditionele spelers op de telecommarkt, te beginnen bij Proximus, dan zien we verschillende mogelijkheden. Wie onbeperkt wil surfen met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps, betaalt daarvoor 51,99 euro per maand. Kies je voor een pack, dan is het mogelijk om Netflix te integreren in je Flex-abonnement vanaf 76,49 euro per maand.

Onbeperkt internet krijg je bij Telenet voor 57,68 euro per maand, met een maximale downloadsnelheid van 300 Mbps. Wil je een pack met digitale televisie via streaming, dan kan je kiezen voor TV iconic. Voor een maandelijks bedrag van 60,85 geniet je van tv, internet met een downloadsnelheid tot 100 Mbps en 150 GB surfvolume. Voor wie een onbeperkt volume en snelheden tot 300 Mbps wil, biedt Telenet TV iconic + TV flow aan voor 87,12 euro per maand.

Net als Proximus, maakt ook Telenet het gebruik van Netflix eenvoudiger. Je kan nu rechtstreeks vanop je decoder kijken. Naast de apps voor onder meer Netflix en Amazon Prime, is ook Streamz bij Telenet in de decoder geïntegreerd. Proximus kondigde onlangs aan dat het Disney+ zal integreren in zijn producten.

Orange-klanten kunnen voor 42 euro per maand opteren voor Home Internet, dat je een maximale downloadsnelheid geeft van 150 Mbps en onbeperkt internet. Neem je er digitale tv bij dan betaal je 50,50 euro voor streaming via een app (Orange Tv Light) of 59 euro met decoder (Orange Tv). Voor 15 euro extra geniet je van een verdubbelde internetsnelheid.

Conclusie

Wil je zorgeloos streamen met het hele gezin, zonder beperkingen in snelheid en hoeveelheden? Dan kies je best voor een combinatie van onbeperkt internet en een hoge maximale downloadsnelheid. De algemene voorwaarden goed lezen en vergelijken is daarbij de boodschap. Onbeperkt internet is namelijk niet altijd echt onbeperkt. Verder kan het, afhankelijk van de gezinssituatie, interessant zijn een volledig telecompakket te nemen.

