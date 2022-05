Nummer twee bij SpaceX verdedigt Elon Musk tegen beschuldiging van seksueel wangedrag

In het artikel van ‘Insider’ wordt aan de hand van documenten en interviews beschreven dat tijdens een vlucht in 2018 met het privévliegtuig van SpaceX Elon Musk zijn penis liet zien tijdens een massage van een stewardess. Eerder had de CEO gevraagd aan de vrouw om gediplomeerd masseuse te worden. Ook zou hij haar zonder toestemming hebben betast en hebben aangeboden een paard te kopen als ze met hem seksuele handelingen zou doen. Ze negeerde destijds wat Musk haar vroeg. Nadat de vrouw twee jaar later het gevoel kreeg dat haar carrièrekansen bij SpaceX waren verminderd, diende ze officieel klacht in. Het ruimtebedrijf stelde voor haar arbeidscontract voor omgerekend 236.000 euro af te kopen als ze niet zou communiceren over de gebeurtenissen.

Musk tweette vorige week al dat de beschuldigingen “volledig onwaar” zijn. Volgens hem is het bovendien politiek gemotiveerd. Shotwell laat nu expliciet weten dat ze achter haar baas staat. In een mail aan het personeel van SpaceX die de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ te pakken kreeg, schrijft de topvrouw dat “elke beschuldiging van intimidatie zeer serieus genomen wordt”.

De afgelopen jaren kwamen er geregeld klachten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven van Musk. Hijzelf is daar echter nooit in genoemd.

SpaceX team,

Ik wil direct ingaan op het verhaal waarin ons bedrijf en onze CEO worden vernoemd in ernstige beschuldigingen. Laat me duidelijk zijn — SpaceX tolereert geen enkele soort intimidatie — en daarmee bedoel ik NULtolerantie. We zijn ervan overtuigd dat iedereen bij SpaceX het verdient om met respect te worden behandeld. En elke beschuldiging van intimidatie wordt zeer serieus genomen, *ongeacht* wie erbij betrokken is. HR onderzoekt grondig alle claims die onder hun aandacht worden gebracht en neemt de nodige disciplinaire maatregelen. Als je enige vragen vragen of zorgen hebt over dit beleid of onze werkplek, neem dan contact met me op, met je manager of je HR-vertegenwoordiger.

Toegegeven, dit is een moeilijk onderwerp voor me om te behandelen. Het is normaal om vragen te hebben en om een definitief antwoord te willen. Vanwege privacyredenen zal ik nooit commentaar geven op juridische zaken die te maken hebben met problemen op het werk. Wat ik echter wel kan delen met jullie is dat Elon via Twitter publiekelijk heeft verklaard dat de aantijgingen volstrekt onwaar zijn. Persoonlijk geloof ik dat de beschuldigingen vals zijn; niet omdat ik voor Elon werk, maar omdat ik 20 jaar nauw met hem heb samengewerkt en nog nooit iets heb gezien of gehoord dat op deze aantijgingen lijkt. Iedereen die Elon kent zoals ik, weet dat hij nooit dit vermeende ongepaste gedrag zou vertonen of goedkeuren.