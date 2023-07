Nu Twitter ‘X’ wordt: wat zijn je alternatieven en hoe kan je jouw account deactiveren?

GETEST. Robot die je gordijnen opent voor 85 euro: rommel of werkt hij écht?

Onze redactie test regelmatig producten die we vinden op internet: bij webshops of in opvallende reclames op sociale media. Wíj bestellen, zodat ú dat niet moet doen. Deze keer: de ‘gordijnrobot’ van SwitchBot. Daarmee is het mogelijk om gordijnen te openen en te sluiten zonder ze aan te raken. Onze techjournalst doet de test: is dit product je geld waard?