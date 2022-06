Noord-Koreaanse hackers dringen binnen bij Nederlands defensiebedrijf

Rus­sisch-Oekraïense alliantie dendert als pletwals naar finale WK 'Coun­ter-Stri­ke’

Titelverdediger Natus Vincere (NAVI) lost de verwachtingen in en staat zondag opnieuw in de finale van het WK ‘Counter-Strike’. In het Antwerpse Sportpaleis kan het team een half miljoen dollar opstrijken, maar eerst moesten ze voorbij ENCE in de tweede halve finale. In de eerste video zie je de hoogtepunten:

22 mei