Nooit meer zelf stofzuigen: dit zijn de drie beste robotstofzuigers van het moment

De robotstofzuiger vervult een belofte waar veel mensen blij van worden: nooit meer hoeven stofzuigen! De realiteit is iets genuanceerder, maar zo’n toestel kan inderdaad wel een fijne hulp bieden. Dat geldt zeker voor wie in een appartement woont of een specifieke verdieping - bijvoorbeeld de woonkamer en keuken op de begane grond - wil schoonmaken.

De ene stofzuiger is evenwel hoger dan de andere, wat beperkingen op kan leveren. Meet daarom je meubels, zodat je weet of je toestel eronder kan. Ook de vloer die je wil kuisen heeft een bepaalde impact: sommige toestellen werken beter op een harde ondergrond, en niet elke robotstofzuiger kan overweg met een tapijt.

Artificiële intelligentie

Het allergrootste verschil tussen goedkope en dure robotstofzuigers is de manier waarop ze schoonmaken. Bij de goedkope toestellen gebeurt dat volledig willekeurig. Ze rijden rond en van zodra ze merken dat ze ergens tegen botsen, draaien ze zich om. Met wat geluk is na een tijd je hele ruimte schoon, maar het kan dus ook zijn dat er een hoekje is overgeslagen.

Duurdere toestellen hebben vaak een systematische schoonmaakroute. Deze stofzuigerrobots houden bij waar ze geweest zijn, en vergeten zo geen enkel plekje. In sommige gevallen komt er zelfs artificiële intelligentie aan te pas, waardoor de robot zo optimaal mogelijk rijdt voor hij automatisch terugkeert naar het oplaadstation.



Blaupunkt Bluebot Xtreme (vanaf 385 euro)

Volledig scherm Blaupunkt Bluebot Xtreme © Tweakers.net

De Bluebot Xtreme kan niet alleen stofzuigen, maar ook dweilen. Het is een robotstofzuiger met een slimme navigatie, waardoor je hele huis er nadien proper bijligt. Wil je liever dat een bepaalde zone niet wordt schoongemaakt? Dan kan je dat in de app aangeven. Dit toestel is stiller dan een normale stofzuiger en heeft een stofreservoir van 600 ml. Dankzij een waterreservoir en dweildoek is het ook in staat om te dweilen.

iRobot Roomba i7 (vanaf 503 euro)

Volledig scherm iRobot Roomba i7 © Tweakers.net

Deze robotstofzuiger is zo krachtig dat hij zelfs fijnstof wegneemt. In de bijbehorende app kan je alles volledig personaliseren, zodat het toestel weet waar, wanneer en hoe het moet schoonmaken. De Roomba i7 leert je huis kennen doordat het via sensoren alle kamers in kaart brengt en visuele oriëntatiepunten opslaat. De dubbele rubberen borstels blijven altijd in contact met de vloer, zodat de stofzuiger met verschillende ondergronden om kan gaan.

iRobot Roomba s9+ (vanaf 1.349 euro)

Volledig scherm iRobot Roomba s9+ © Tweakers.net

Je zou dit toestel gerust de Rolls Royce onder de robotstofzuigers kunnen noemen. Een van de grootste pluspunten is dat je deze stofzuiger zelfs niet hoeft leeg te maken: het vuil wordt verzameld in een opvangbak met ruimte voor 30 volle opvangbakken. De bijzondere vorm van de Roomba s9+ zorgt ervoor dat hij in alle hoekjes en langs alle randen kan komen. Dit toestel is zo krachtig dat het zelfs kattenharen uit hoogpolig tapijt of 99% van de allergenen zoals pollen en schimmelsporen kan opvangen.

Lees ook op Tweakers.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.