Nooit meer ‘kan je me even bellen’: handige trucs om je telefoon terug te vinden

Iedereen kent wel die sloddervos die overal zijn of haar smartphone laat rondslingeren en uiteindelijk niet meer terugvindt. “Kan je me even bellen?”, klinkt het dan meestal. Maar er zijn handigere manieren om je dure iPhone of Android terug te vinden.

Vraag het aan Siri / Assistent

Smart speakers gebruiken we vooral om timers te zetten in de keuken, of muziek te spelen in het hele huis. Maar ze kunnen ook jouw persoonlijke Sherlock Holmes zijn. Zowel Siri van Apple als de Assistent van Google kunnen jouw toestellen terugvinden in huis. Gewoon even ‘Siri’ of ‘hej Google’ te zeggen, en dan iets als ‘waar is mijn smartphone’. Google Assistent herkent bijvoorbeeld jouw stem en weet dat die gekoppeld is met een bepaalde telefoon. Zo gaat niet plots het toestel van al je huisgenoten over.

Volledig scherm De Google Nest Mini, je persoonlijke speurder. © Unsplash

Dat werkt trouwens voor allerlei van je dure gadgets, ook tablets. Naast het evidente ‘waar is mijn [naam apparaat]’ werkt ook ‘zoek mijn...' of ‘speel geluid af op..’ bij Siri.

Smartwatch gebruiken

Je smartwatch stuurt doorgaans gegevens door naar je smartwatch. Maar het kan ook andersom: een smartwatch gebruiken om je telefoon te bereiken en kabaal te laten maken om hem weer te vinden. Dat doe je door bij de Apple Watch naar boven te swipen en op het icoontje van de trillende smartphone te tikken. Bij Android Wear swipe je van boven naar beneden en kies je ‘Vind mijn telefoon’. Is je telefoon in de buurt, dan krijg je een hels alarm te horen.

Volledig scherm Een extra reden om een smartwatch te kopen: je kan er je smartphone mee terugvinden. © HLN

Klappen/fluiten

Je kan ook gewoon klappen om je smartphone te vinden, of fluiten. Daarvoor moet je wel een Android-toestel hebben en de app ‘Find My Phone by Clap”. De app heeft een ingebouwde luisterfunctie die de hele tijd probeert klappen of fluitsignalen op te vangen. Wordt zo eentje effectief gedetecteerd, dan begint je telefoon opnieuw een irritant geluid te maken (en te trillen/flitsen).

Je schrikt hoe vaak je klapgelui­den hoort in muziek

Klinkt leuk, al werkt het uiteraard niet perfect. Je zou je er over verbazen hoeveel klapgeluiden in muziek zitten bijvoorbeeld, en die triggeren dan ook de zoekfunctie. Bovendien moet de hele tijd jouw microfoon ‘luisteren’ naar de omgeving. Deze app is daarom misschien wel leuk, maar niet meteen een aanrader voor wie met privacy bezig is.

Niet in de buurt

De voorgaande tips zijn uiteraard handig als je jouw toestel in de buurt hebt liggen. Ligt hij ergens bij een vriend, staat hij op stille modus en/of ben je hem onderweg kwijtgeraakt dan was dat vroeger hopeloos. Intussen hebben Apple en Google (Android) in hun besturingssysteem een zoekfunctie voor toestellen ingebouwd. Voor Android-toestellen surf je naar deze website. Je logt er in met account waar jouw smartphone aan gekoppeld is en je kan zijn locatie opvragen. Voor iOS/Apple surf je dan weer naar ‘Apparaten zoeken’ op iCloud. Je kan ook toestellen delen met je gezin - zodat iemand anders voor jou op zoek kan.

