Nog geen 10 procent van de Belgen gebruikt wachtwoordbeheerder: dit is waarom je er best eentje in gebruik neemt

Vorig jaar gebruikte slechts 7,9 procent van de Belgen een wachtwoordbeheerder om online accounts te beveiligen. Dat is een app waarin je al je wachtwoorden kan opslaan. Daarentegen zegt 54 procent wachtwoorden te memoriseren. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van Axa Partners en FINN. Nochtans is het gemakkelijk om een wachtwoordbeheerder te gebruiken. In dit artikel geven we enkele tips om ermee te beginnen.

Uit de bevraging blijkt ook dat 73 procent van de Belgen nog steeds regelmatig of altijd dezelfde wachtwoorden gebruikt. Nochtans raden veiligheidsexperts dat ten sterkste af. Kan een hacker binnendringen op één account, dan kan die ook op alle andere inbreken waar het paswoord wordt herhaald.

iVox bevroeg online 1.000 Belgen op het einde van de zomer van 2021. Dat doet het bureau jaarlijks voor de Cyber Barometer van Axa Partners. De enquête is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. Er is een maximale foutenmarge van 3,02 procent.

Met enkele handige tips op deze World Password Day kan je je sociale media, e-mail en accounts op webshops een pak veiliger maken.

Kies veilige wachtwoorden, hergebruik ze niet

De beste manier om te vermijden dat iemand met slechte bedoelingen toegang krijgt tot je accounts is een goed wachtwoord kiezen. Wanneer het wachtwoord echt veilig is, is het over het algemeen ook moeilijk te onthouden.

Daarom is het aangeraden een wachtwoordbeheerder te gebruiken. Die houdt ze veilig voor je bij en kan ook nog veilige wachtwoorden voor je aanmaken. De combinatie maakt een wachtwoordbeheerder essentieel om al je verschillende accounts veilig te houden.

Daniël Verlaan, Nederlandse technologiejournalist bij RTL NIEUWS, raadt op zijn website laatjeniethackmaken.nl onder andere de gratis app Bitwarden aan. Die is te downloaden op Mac- en Windows-computers, op de Google Play Store voor Android-telefoons en App Store voor iPhones. Ook kan je hem toevoegen aan alle belangrijke webbrowsers. Ook de gratis toepassing LastPass, en de betalende app 1Password zijn goede opties.

Welke wachtwoordbeheerder je ook kiest, je moet daarna natuurlijk de tijd nemen om je wachtwoorden van je verschillende accounts te vervangen en in de app te steken. Na die (kleine) inspanning hoef je slechts één wachtwoord te onthouden: dat van je wachtwoordapp, waar de andere in staan.

Een veilig wachtwoord voor je wachtwoordbeheerder

Je wachtwoorden beveiligen met ‘wachtwoord123’ zou natuurlijk nutteloos zijn. Daarom is het van groot belang om dat ene wachtwoord dat je moet onthouden zo veilig mogelijk te maken.

De belangrijkste factor daarbij is de lengte. Volgens Safeonweb, de overheidsinstelling voor cyberveiligheid, kies je best voor eentje met minstens dertien karakters. Ook voeg je best cijfers, hoofdletters en symbolen toe.

Om het wachtwoord van je wachtwoordbeheerder veilig te houden, maar ook nog ietwat gemakkelijk te onthouden, kies je best voor een wachtwoordzin. Je kan dat doen door zelf willekeurige woorden achter elkaar te zetten met telkens een speciaal symbool ertussen.

Geen inspiratie om die woorden zelf te verzinnen? Gebruik dan de Diceware-methode, zoals beschreven door Verlaan. Op die manier maak je op enkele minuutjes een wachtwoord als site@el@pinken@clou@sherpa@blut@degene. Dat is volgens ‘How Secure Is My Password?’ een wachtwoord waarvoor een computer 15 septiljoen (een 1 met 42 nullen) jaar nodig heeft om het te raden, maar nog relatief simpel te onthouden is.