Nieuwe tv voor 700 euro? Met deze vijf toppers kan het: “Dit toestel biedt veel waar voor zijn geld, maar hou rekening met opdringerige reclame”

TweakersVoor de nieuwste oled-tv met een superieure beeldkwaliteit tel je al snel meer dan 1.000 euro neer, zeker als je ook wilt dat hij wat groter uitvalt dan je computerscherm. Lang niet iedereen kan of wil echter zoveel geld uitgeven aan een televisie. Expert Eric van Ballegoie van Technologiesite Tweakers gaat daarom op zoek naar vijf 55"-televisies die minder dan of exact 700 euro kosten.

Het spreekt voor zich dat je voor dat geld niet hetzelfde krijgt als wanneer je een topmodel koopt met een tweemaal zo hoge prijs. Maar waar zitten die verschillen dan precies? Wordt er bespaard op beeldpanelen, backlights en luidsprekers? Is de beeldverwerking een stuk minder? Krijg je minder aansluitingen en features? Of is er bespaard op het design en de materiaalkeuze van de behuizing?

Geen oled

“De belangrijkste overeenkomst in de lagere prijsklasse, is dat al deze tv’s gebruikmaken van een lcd-paneel”, vertelt Eric van Ballegoie. “Oled komen we in deze prijscategorie niet tegen. Wat verder opvalt, is dat de goedkopere tv’s die wij testten op één na allemaal over een 60Hz-paneel beschikken, zonder local dimming. De enige tv met een 120Hz-paneel en local dimming is de U7HQ van Hisense, die meteen ook één van de duurste van de geteste tv’s is.”



Bespaartip: Bekijk de scherpste prijzen voor de Hisense 55U7HQ via Tweakers.be.

Volledig scherm Hisense 55U7HQ Zwart. © Tweakers.be

Prima kleurweergave

“Maar als je niet per se op sprankelende hdr-beelden zit te wachten en ook niet in 120Hz wilt gamen met een console van de nieuwste generatie, dan koop je voor minder dan 700 euro een prima televisie”, vervolgt de expert.

“De geteste modellen van Hisense, LG, Panasonic, Samsung en TCL leveren een prima kleurweergave als we ze met normale videobeelden doormeten. Hdr-weergave is een ander verhaal: deze tv’s bieden op de Samsung Q60B na niet de helderheid die nodig is om hdr er als hdr uit te laten zien. En zelfs de Q60B blijft op dat punt ver achter bij de topmodellen.”



Is je interesse gewekt? Vergelijk hier de beste prijzen voor de Samsung Q60B.

Volledig scherm Samsung QLED QE55Q60B Zwart. © Tweakers.be

Donkergrijs in plaats van zwart

“Verder is duidelijk dat je in deze prijsklasse een keuze moet maken tussen een goede zwartweergave en dus een goed contrast of goede kijkhoeken”, aldus van Ballegoie.

“De tv’s van Hisense, LG en Panasonic bieden een goede kleurweergave, maar het zwartniveau bij deze toestellen is niet best. Het voldoet voor overdag, maar ‘s avonds bij gedimd licht lijkt zwart eerder donkergrijs. De televisies van Samsung en TCL doen dat een stuk beter, maar voor een optimale kleurweergave moet je vrij recht voor het scherm zitten. Dat is dus minder ideaal als je sofa niet recht tegenover de tv staat.”



Overtuigd? Dit zijn nu de laagste prijzen voor de TCL 55C635.

Volledig scherm TCL 55C635 Zwart. © Tweakers.be

Goed geluid

“Ook wat geluid betreft zijn er grote verschillen, waarbij de televisies van LG en TCL het beste klinken, gevolgd door de Samsung Q60B die vooral voor die twee onderdoet als het om basweergave gaat. De tv’s van Hisense en Panasonic klinken het minst goed”, oordeelt de specialist.



Ga voor een goede deal: Tweakers.be toont je waar je de LG 55UQ91006LA het voordeligst mee naar huis neemt.

Volledig scherm LG 55UQ91006LA Zwart. © Tweakers.be

Smart-tv

Verschillen zijn er ook als we kijken naar de opties voor smart-tv. “Elke tv in deze test maakt gebruik van een ander platform”, weet van Ballegoie. “Maar van een afstandje bekeken, zijn de verschillen eigenlijk niet zo groot. Alle platforms bieden ondersteuning voor de bekende streamingplatforms, inclusief Nederlandse diensten. Cast je graag audio of video vanuit andere apps dan YouTube, dan zijn de tv’s van TCL en Panasonic in het voordeel, omdat deze volledige Chromecast-functionaliteit hebben ingebouwd.”



Handig: Volg de laagste prijzen voor de Panasonic TX-55LX650E via deze vergelijker.

Volledig scherm Panasonic TX-55LX650E Zwart. © Tweakers.be

Onze conclusie

Onder de streep schuift Eric van Ballegoie twee aanraders naar voren: “de TCL C635 en de Samsung Q60B. Die tv’s bieden het beste contrast, wat, zeker als je in een nogal donkere kamer kijkt, een groot voordeel is. Ook op andere punten laten deze tv’s weinig tot geen steken vallen.”

“Het enige pijnpunt voor de Samsung Q60B is en blijft wel de opdringerige reclame die Samsung toont binnen het Tizen-smart-tv-platform. Los daarvan biedt de Q60B veel waar voor zijn geld.”

Nood aan meer info? Beeldmateriaal? Getuigenissen van kopers van deze toestellen? Klik dan hier.

Lees verder op Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.