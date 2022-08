Nieuwe software moet Airbnb helpen om illegale feesten in huurhuizen tegen te gaan

Gamereview 'Live a Live' is een van de beste Switch-ga­mes van het jaar

Na 28 jaar, én een forse remake, is roleplaying-game ‘Live a Live’ eindelijk beschikbaar voor westerse spelers. Dat zou verdorie tijd worden ook, want de gepimpte versie die onlangs voor de Switch verscheen, is meteen een van de betere games die we dit jaar in onze tengels hebben gehad.

9 augustus