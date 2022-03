Nieuwe iPhone SE minder populair dan verwacht: Apple beperkt productie door tegenvallende vraag

games GAMEREVIEW. ‘WWE 2K22’ maakt een krachtige comeback

Videogamehuis 2K Games had heel wat goed te maken na de desastreuze showworstelgame ‘WWE 2K20’. Maar een pauze van twee jaar heeft duidelijk geholpen: de nieuwe aflevering in de langlopende serie is tegelijkertijd toegankelijker en relevanter dan ooit. Wat ook meteen commercieel te merken is: het was deze week meteen al de derde best verkopende game in België.

19 maart