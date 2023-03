Nieuwe ChatGPT kan ‘zien’ en je belastingen invullen: wat is GPT-4 en wat kan je ermee doen?

ChatGPT werkt achter de schermen met een ‘motor’, de software die er voor zorgt dat je antwoorden krijgt op de vragen die je stelt. De oorspronkelijke versie die je nog altijd kan testen werkt met GPT-3.5, en die maakte al best veel indruk door heel treffende en vooral overtuigende antwoorden te geven, ook al waren die regelmatig fout. Bij GPT-4 zou alles beter werken en er zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd, zo kan de chatbot vanaf nu zelf afbeeldingen interpreteren.

ChatGPT kan ‘zien’

De grootste nieuwigheid is ongetwijfeld de verwerking van visuele gegevens. Kort samengevat: je kan een foto of afbeelding in GPT-4 stoppen en dan vragen stellen. Die functie is nog niet publiek beschikbaar, dus je zal er nog niet veel mee kunnen zelfs al zou je dat willen. Maar OpenAI heeft wel enkele voorbeelden de wereld ingestuurd. Bijvoorbeeld onderstaande afbeelding:

Ze vroegen bij OpenAI aan GPT-4 om te beschrijven wat zo ‘grappig’ is aan bovenstaande afbeelding. Dat lijkt evident voor een mens, maar voor een AI-model is de interpretatie van ‘humor’ bijzonder lastig. Zeker de nuances ontgaan een computer vaak. Dit was het verrassend correcte antwoord:

De afbeelding toont de verpakking voor een adapter van een ‘Lightening-kabel’ in drie kaders. Kader 1: Een smartphone met een VGA-connector (een grote, blauwe, 15-pins verbinding die doorgaans gebruikt wordt voor computermonitors). In een laadpoort geplugd. Kader 2: De verpakking voor een ‘Lightening Kabel’-adapter met de foto van een VGA-stekker erop. Kader 3: Een close-up van een VGA-stekker met een kleine Lightening-stekker (gebruikt om iPhones en andere Apple-toestellen op te laden) op het einde. Deze afbeelding is grappig omdat het absurd is een grote, oude VGA-stekker in een kleine, moderne laadpoort van een smartphone te stoppen.

Maar er is nog een veel indrukwekkender demo getoond. De grote schrik die heel wat mensen hebben is vooral dat AI zoals GPT-4 hun job overbodig maakt. En door ‘visuele input' toe te voegen aan de nieuwe versie is dat misschien nog net iets dichterbij gekomen. Tijdens de presentatie die bedoeld was voor ontwikkelaars toonde Greg Brockman van OpenAI een notitie die hij gemaakt had in een boekje:

Die beschrijft een ‘fake website' met wat gegevens die hij op zo’n pagina wil tonen. Normaal zou je zo'n website maken in een speciaal programma, of je programmeert hem zelf. Maar GPT-4 maakt op basis van wat het leest zelf de hele site. Elke notitie die nog maar een beetje een website, diagram of iets anders beschrijft kan dienen.

Beter rekenen, meer praten

GPT-4 doet allerlei complexe dingen achter de schermen om tot betere resultaten te komen dan z'n voorganger, of dat is toch de bedoeling. Zo zou de wiskundeknobbel van de robot verbeterd zijn. Tijdens een voorbeeld dat OpenAI geeft helpt de chatbot zelfs met het berekenen van de belastingbrief voor een gezin.

De antwoorden die je krijgt of de opdrachten die je ingeeft mogen ook langer zijn. De vorige versie kon ongeveer 3.000 woorden verwerken. Dat was te weinig om heel wat langere wetenschappelijke onderzoeken te interpreteren en samen te vatten. Nu is die limiet sterk verhoogd, GPT-4 zou naar schatting 25.000 woorden aankunnen en zou daardoor ook kortverhalen en langere artikels kunnen schrijven.

De nieuwe bot presteert ook beter op examens en zou taalvaardiger moeten zijn. Het is lastig om dat te vergelijken met de vorige versie, niet in het minst omdat GPT-4 nog niet volledig beschikbaar is. OpenAI werkt samen met een aantal partners die al toegang hebben. De (betalende) versie die je via hun website kan gebruiken is nog beperkt, zo kan je er geen afbeeldingen in opladen en is het aantal woorden nog steeds beperkt.

Dat neemt niet weg dat de resultaten die de de nieuwe bot brengt best indrukwekkend zijn. Geen revolutie, eerder een evolutie. We probeerden verschillende keren om GPT-4 artikels samen te laten vatten, poëzie te creëren op basis van teksten en antwoorden op vraagstukken uit te laten schrijven. De antwoorden zijn vaak gevatter, beter gestructureerd en bevatten minder bizarre taalconstructies.

Waarschuwing

Hoe indrukwekkend de vooruitgang van GPT / OpenAI ook is: dezelfde problemen die de voorgangers plaagden zijn ook nu nog aanwezig. Zo waarschuwt CEO Sam Altman zelf voor ‘hallucinaties’: GPT slaagt er soms in om héél overtuigend een antwoord te geven, hoewel dat helemaal fout is. Je zou nogal snel geloven dat de informatie klopt, gewoon omdat ze zonder twijfel wordt neergeschreven door een computer.

ChatGPT is dan ook vooral gemaakt om zo overtuigend mogelijk te schrijven alsof een mens met kennis van zaken dat zou doen. Toch zou de chatbot minder fouten mogen maken, aldus Altman, perfect is hij niet: “Het heeft nog altijd problemen, lijkt nog altijd veel indrukwekkender de eerste keer dat je het gebruikt dan wanneer je er wat tijd hebt ingestoken.”

Wil je deze nieuwe versie zelf testen? Microsoft heeft bevestigd dat de chatfunctie van hun zoekmachine ‘Bing’ een aangepaste versie van GPT-4 gebruikt. Dat is momenteel de enige manier om de AI gratis te testen. Wil je toegang via de website van OpenAI, dan moet je een Plus-account aanmaken voor 20 dollar (zonder btw) per maand. Maar die versie bevat nog niet alle nieuwe functies.

