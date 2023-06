Nieuw nummer van The Beatles op komst dankzij AI, zegt Paul McCartney (80)

The Beatles komen met hun allerlaatste nieuwe nummer, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie (AI). Dat zei het voormalige bandlid Paul McCartney (80) aan de Britse radiozender ‘BBC Radio 4'. Met AI hebben ze de stem van John Lennon, die in 1980 overleed, uit een oude demo kunnen halen om het nummer af te maken.

“Het nummer wordt dit jaar uitgebracht”, aldus de 80-jarige McCartney. Hij loste geen titel voor het lied, maar zal waarschijnlijk ‘Now and Then’ heten. Zo heette ook een compositie van Lennon uit 1978 die eerder in 1995 al eens overwogen werd als reünienummer voor The Beatles. Het muziekstuk stond op een cassette met allerlei andere nummers die Lennon had geschreven kort voor zijn dood. Op de cassette stond ‘For Paul’ (‘Voor Paul’, red.); Lennons vrouw Yoko Ono overhandigde het aan McCartney in 1994.

George Harrison vond het nummer niet goed genoeg en uiteindelijk besloot de band het lied niet uit te brengen. In 2009 werd wel een demo van ‘Now and Then’ uitgebracht. De jaren nadien heeft Paul McCartney meermaals zijn verlangen om het nummer af te maken geuit. Dankzij AI heeft hij nu eindelijk zijn droom kunnen waarmaken.

Hoe werkt dat?

In 2021 kwam documentairemaker Peter Jackson met de reeks ‘The Beatles: Get Back’. Daarin trainde componist Emile de la Rey computers om de stemmen van The Beatles te herkennen en ze te scheiden van achtergrondgeluiden én zelfs hun eigen instrumenten. Zo kon hij “schone” audio creëren.

Op die manier kon McCartney tijdens zijn laatste tour onder meer een duet zingen met Lennon en werden er nieuwe mixes gemaakt van het The Beatles-album ‘Revolver’.

Met dezelfde techniek is er nu dus ook een nieuw nummer van de Fab Four gemaakt. “Jackson was in staat om Johns stem uit een gammel stukje cassette te halen”, vertelde McCartney aan ‘BBC Radio 4'. De computer kreeg de opdracht om de stem van Lennon te scheiden van de andere instrumenten in de opname. “We hadden Johns stem en een piano. Hij kon ze van elkaar scheiden met AI.”

“Het is een beetje eng, maar ook spannend, want het is de toekomst. We moeten maar zien waar dat toe leidt”, klonk het nog.