Netflix werkt met Microsoft aan goedkoper abonnement met reclame

Netflix stijgt op Wall Street na keuze voor deal met Microsoft

Streamingdienst Netflix is woensdag gestegen op de aandelenbeurs in New York. Het bedrijf kondigde aan voor de aangekondigde goedkopere abonnementsvorm met reclame in zee te gaan met Microsoft. Het techconcern gaat zowel de techniek als de verkoop van advertenties voor zijn rekening nemen. Daardoor kan de dienst sneller van start gaan en dat beviel beleggers wel omdat Netflix dan snel extra inkomsten aan kan boren. Netflix steeg 1,2 procent.

13 juli