Netflix maakt einde aan historische dvd-verhuurservice per post en lanceert abonnement met reclame

TV Trailer Netflixdo­cu 'Anna Nicole Smith: You Don't Know Me' gelost: “Haar dood liet veel vragen na”

Netflix pakt uit met een documentaire over het leven van Anna Nicole Smith, een icoon uit de jaren negentig. De docu zal het meeslepende verhaal van het model in kaart brengen: van haar weg naar het sterrendom, haar huwelijk met haar 63 jaar oudere echtgenoot, miljardair Howard Marshall, tot haar tragische dood in 2007. Er zullen bovendien nooit eerder vertoonde beelden én getuigenissen aan bod komen. “Ze was er kapot van, van wat de media over haar zei.”