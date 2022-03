Netflix heeft nu geen plannen voor advertenties, maar sluit het niet uit

Mijnenergie Hoeveel kan je besparen op je gas-en elektrici­teits­fac­tuur door meer naar kantoor te gaan?

De lange verkeersbulletins laten er geen twijfel over bestaan. De Belg begeeft zich opnieuw massaal naar kantoor. Het verlaten van het thuisbureau betekent meteen ook dat het energieverbruik thuis weer wat naar beneden gaat. In tijden van historisch hoge stroom- en aardgasprijzen is dat uiteraard mooi meegenomen. Mijnenergie.be schat de impact in.

7 maart