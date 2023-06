Nationale Bank pleit voor “verstandige” reglementering van AI

Volgens de Nationale Bank is AI in staat een productiviteitsgroei op de lange termijn teweeg te brengen en onze levensstandaard te verbeteren. Zo kan de kunstmatige intelligentie bijdragen tot een verhoogde productiviteit door taken te automatiseren, grote hoeveelheden gegevens te analyseren en tijd voor werknemers vrij te maken voor complexere taken.

Invloed werkgelegenheid

De invloed van AI op de werkgelegenheid staat nog ter discussie. Zo bestaat het risico dat bepaalde categorieën of vaardigheden van werknemers door AI worden vervangen. “Niettemin wijzen studies uit dat het werkgelegenheidsniveau stabiel is gebleven ondanks de invoering ervan”, aldus de NBB. “Hoewel AI de mens in bepaalde taken kan overtreffen, behouden mensen nog altijd een voordeel op het gebied van met name zachte vaardigheden.”

Advies NBB

Om de AI-uitdagingen aan te pakken, kunnen beleidsmakers volgens de NBB voorrang geven aan onderzoek en ontwikkeling in AI, investeren in infrastructuur en talent, en een regelgevend kader uitwerken om innovatie te bevorderen en de risico’s te minimaliseren. Daarnaast kunnen ze ook investeren in programma’s die de vereiste vaardigheden aan te leren om met AI te werken. Ook kunnen ze ethische en regelgevende kaders opzetten voor de ontwikkeling en ontplooiing van AI, aldus de NBB.