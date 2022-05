Na stopzetting samenwerking Apple: Lab9 neemt 15 winkels van Switch over

Datingapp Grindr naar de beurs via fusie met investe­rings­fonds

Grindr, de datingapp voor de lhbti-gemeenschap, krijgt een beursnotering in New York. De beursintroductie vindt plaats via een fusie van het bedrijf met het lege beurshuis Tiga Acquistion. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op 2,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 2 miljard euro.

