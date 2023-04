Na hoeveel jaar koop je best een nieuwe smartphone? “De softwareondersteuning van de fabrikant is essentieel in dit verhaal”, vertelt expert

Hoelang gaat een smartphone mee?

“Een jaar of drie met dezelfde smartphone werken is gangbaar. Er zijn evengoed mensen die het amper een jaar of aan het andere uiterste liefst zeven jaar met dezelfde smartphone doen”, zegt Arnoud Wokke. “Hoe langer je met je toestel kunt doen, hoe beter natuurlijk. Een nieuwe telefoon is op zich leuk, maar als we met zijn allen voortdurend nieuwe smartphones kopen, is dat slecht voor de planeet. Het kost een hoop grondstoffen om die toestellen te maken.”

“Daarom vind ik het een goede evolutie dat je vandaag perfect vijf jaar met dezelfde smartphone kunt doen. Tien jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Zolang de ondersteuning door de fabrikant loopt en je toestel het nog doet, kun je je smartphone gewoon blijven gebruiken.”

Cruciaal: ondersteuning van de software

“De softwareondersteuning van de fabrikant is essentieel in dit verhaal. De lengte daarvan verschilt van merk tot merk. Kijk vooral steeds naar de aangeboden beveiligingsupdates, want die houden je smartphone veilig door lekken in de software op te sporen. Zonder updates wordt je telefoon kwetsbaarder dan je zou willen. Om te bankieren via je smartphone wil je uiteraard veilig werken.”

“Apple biedt doorgaans een jaar of vijf of zes ondersteuning, maar het merk belooft helemaal niets bij de aankoop van een iPhone. In het verleden verschilde de ondersteuning al eens per versie. Dat is een beetje lastig. Samsung is daar wel duidelijk over: de fabrikant belooft vijf jaar updates en vier jaar upgrades op elke telefoon.”

“Veel andere merken zitten ook op vijf jaar ondersteuning. Dat is zelden langer, maar soms wel korter, vooral bij de kleinere spelers. Ondersteuning bieden is duur en op korte termijn verdien je er als bedrijf niets mee. Een merk als Sony biedt je bijvoorbeeld doorgaans maar drie jaar ondersteuning.”

Laten herstellen van hardware

Bevind je smartphone zich nog in volle ondersteuningsperiode, maar laat de hardware je dan weer in de steek? Dan kun je een herstelling overwegen als alternatief voor de aankoop van een nieuw toestel. “Bekijk eerst of je smartphone nog binnen de garantieperiode valt”, adviseert Arnoud. “Europese regelgeving verplicht een verkoper om de herstelling te regelen. Is de garantieperiode voorbij, dan kun je de verkoper ook nog steeds vragen hoeveel een reparatie je zou kosten.”

“Een andere optie is een herstelling via de fabrikant zelf. Dan ben je zeker van de officiële onderdelen. Je kunt ook langsgaan bij een lokale smartphonehersteller, maar die werkt vaak met niet-originele onderdelen. Die kunnen prima werken, maar bij het vervangen van een scherm kun je bijvoorbeeld wel een kwaliteitsverschil ervaren.”

“Een smartphone laten repareren hangt af van het merk, wat precies stuk is en waar je de herstelling laat uitvoeren. Een accu laten vervangen zal je al snel tussen de 50 en 100 euro kosten. Dat is een probleem bij goedkopere toestellen. Als die maar drie jaar worden ondersteund en je hebt slechts 150 euro betaald, dan is een herstelling een relatief grote investering. Soms is een reparatie zelfs duurder dan een nieuw toestel.”



Zelf herstellen van hardware

Een gebroken scherm of versleten batterij kun je zelf ook proberen te vervangen. Vooraleer je daaraan begint, moet je wel het juiste gereedschap in huis halen. “Online vind je heel wat reparatiesets voor smartphones. Een smartphone herstellen is niet eenvoudig, maar als je een beetje handig bent, is het wel heel leuk en leerrijk”, vindt Arnoud.

“De meeste telefoons zitten wel stevig vastgelijmd. Als je de accu wil verwisselen, heb je een warmtebron nodig om de lijm los te weken. Eenmaal de achterkant los is, kun je een accu doorgaans best makkelijk uithalen en vervangen. Dat is echter niet het geval bij Samsung, dat sinds enkele jaren de batterij superstevig vastlijmt. Reparatiewinkels weten daar natuurlijk wel raad mee.”

Zwakke punt: batterij

Vooral de batterij van een smartphone gaat vaak eerder stuk dan de softwareondersteuning je in de steek laat. Een versleten accu doet de snelheid van je telefoon geen goed. “Vervangen is dan altijd een goed idee. Accu’s vind je soms bij de fabrikant zelf. Er zijn ook varianten beschikbaar.”

“Wie zelf aan de slag wil, kan voor de juiste batterijen terecht op betrouwbare websites zoals iFixit. Kies bij een aankoop steeds voor een betrouwbare speler, zodat je zeker bent van het juiste formaat”, zegt de Tweakers-expert.



Wokke besluit met enkele tips voor een beter batterijleven. “Laad je smartphone niet tot honderd procent, maar tot 80 à 90 procent. Ontlaad ook nooit tot nul procent. Anders gaat je capaciteit sneller achteruit.”

“Laat je smartphone ook niet aan de lader hangen als die helemaal is opgeladen. Veel mensen gaan slapen met hun toestel in de lader, maar dan blijft die het grootste deel van de nacht in het stopcontact, terwijl dat niet meer nodig is. Heel veel kwaad kan dat niet, maar supergoed is het ook niet. De oplossing vind je in de instellingen van veel smartphones, waarmee je het starten en stoppen van opladen kunt regelen.”

